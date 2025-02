AIDA: Lernplattform EXPIdition geht erneuert an den Start

Mit der neuen Plattform bietet die Kreuzfahrtmarke Agents umfangreiche und flexible Weiterbildungsmöglichkeiten, um sie noch besser in ihrer Arbeit am Counter zu unterstützen. Dafür stehen eine breite Palette an Lernformaten, darunter E-Learnings, Webinare und Präsenzveranstaltungen zur Verfügung. Expedienten haben so eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ihr Produktwissen und ihr Buchungs-Know-how rund um AIDA zu erweitern.

Darüber hinaus wurde bei der Überarbeitung darauf geachtet, dass die neue Lernplattform nicht nur mit einem umfangreichen Weiterbildungskatalog überzeugt, sondern auch durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit. Sie sei intuitiv zu bedienen und biete eine Vielzahl an nützlichen Funktionen, so AIDA.

Webinare & EXPIclub Punkte

Durch die Teilnahme an Webinaren können Expedienten zusätzliche EXPIclub Punkte sammeln. Diese werden quartalsweise berechnet. Bei der Teilnahme an mindestens vier Webinaren pro Quartal werden 200 EXPIclub Punkte gutgeschrieben. Für ausgewählte Präsenzkurse werden Sonderpunkte vergeben. Folgende Webinare stehen in den nächsten Wochen an:

„Kulinarische Highlights an Bord“ am 19. Februar,

„Neu verlieben in AIDAdiva“ am 12. März und

„Highlightrouten & Transreisen 2025/26“ am 26. März 2025.

Alle Informationen und Teilnahmemöglichkeiten gibt es im EXPInet unter dem Navigationspunkt „EXPIdition“. (red)