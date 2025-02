Hurtigruten: Buchungsstart und neuer Katalog für 2026/27

Neben der legendären Postschiffroute bieten die neuen Signature Reisen auf der Nordkap- oder Spitzbergenlinie einzigartige Norwegen-Erlebnisse. Zum Buchungsstart hält Hurtigruten zudem attraktive Frühbuchervorteile bereit: So ist die klassische Postschiffreise bereits ab 1.978 EUR p.P. im Angebot. Zusätzlich können sich Frühentschlossene bei Buchung bis Ende August auf bis zu 1.000 EUR Bordguthaben pro Kabine freuen. Der neue Gesamtkatalog 2026/27 ist ab dem 28. Februar erhältlich.

Neuer Hurtigruten Katalog

Bei Hurtigruten kommt alles aus einer Hand: von Flügen über Hotels und Transfers bis hin zur eigentlichen Seereise. So sind Reisende von der Buchung über das Reiseerlebnis an Bord bis zur Unterstützung bei ungeplanten Herausforderungen betreut. Zur Vorstellung des neuen Katalogs sagt Marius Griego, Vice President Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten: „Unser neuer Katalog bietet nicht nur einen Überblick über unsere Norwegen-Reisen, sondern präsentiert auch die bekannten Hurtigruten-Vorteile - vom bewährten Nordlicht-Versprechen über unser kulinarisches Angebot mit Norway's Coastal Kitchen bis hin zu optimierten Inklusivleistungen. Die ansprechend aufbereiteten Einblicke in unser Reiseangebot werden durch separate Preisübersichten und Factsheets ergänzt, um die Handhabung zu vereinfachen und die Beratung am Counter bestmöglich zu unterstützen.“

Original Reisen - der Klassiker

Die Postschiffroute ist nicht ohne Grund ein Klassiker im Hurtigruten-Programm. Sieben Schiffe verbinden 34 Häfen zwischen Bergen und Kirkenes im Liniendienst und bieten Reisenden so ein authentisches Reiseerlebnis. Die Postschiffe sind rund ums Jahr ohne Unterbrechung unterwegs. So können Gäste ganz nach ihren Wünschen entscheiden, wann sie aufbrechen und was sie dabei erleben wollen. Ob Mitternachtssonne oder Nordlichter, jede Jahreszeit ist eine Reise auf der traditionsreichen Postschiffroute wert.

Das Programm 2026/27 bietet eine vielfältige Auswahl an organisierten Gruppen- und Themenreisen für besonders nachhaltige Norwegen-Erlebnisse. Ein Highlight ist die Reise „Nordlicht & Sterne“ mit Nordlicht-Versprechen. Begleitet von einem erfahrenen Nordlicht-Jäger tauchen Aurora-Borealis-Fans tief in die magische Welt des Nordlichts ein.

Signature Reisen - Norwegen neu erleben

Mehr Komfort, mehr Abenteuer: Die maßgeschneiderten Signature Seereisen ermöglichen verlängerte Hafenaufenthalte, zahlreiche Inklusivleistungen und ein erweitertes deutschsprachiges Expertenteam. Mit Hamburg als Heimathafen für das Hybrid-Schiff MS Otto Sverdrup bietet Hurtigruten den Gästen zudem einen komfortablen Startpunkt, um die norwegische Küste zu erkunden. Für die Saison 26/27 haben Reisende die Wahl zwischen zwei winterlichen Signature Reisen:

Nordkap-Linie ab Hamburg: Die 15-tägige Reise mit MS Otto Sverdrup führt bis zum Nordkap und vereint nachgefragte Ziele wie Bergen, Tromsø und die Lofoten mit versteckten Küstenorten.

Nordkap-Linie ab Oslo: Zwischen Herbst und Frühling erleben Gäste an Bord von MS Trollfjord eine abwechslungsreiche Reise mit 13 Häfen zwischen Oslo und dem Nordkap.

Weitere Infos unter: www.hurtigruten.com (red)