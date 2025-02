Kuoni Reisen: Rudolf Thesak übergibt an Udo Gürtler

Wie Kuoni Reisen heute bekannt gab, geht Rudolf Thesak nach vielen Jahren engagierter Arbeit in der Kreuzfahrtenabteilung Ende des Monats in Pension. Das Unternehmen verabschiedet Thesak mit wertschätzenden Worten: "Rudi hat in seiner Zeit bei Kuoni Reisen nicht nur die Abteilung geleitet, sondern auch maßgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg des Kreuzfahrtangebots beigetragen. Sein Fachwissen, seine Leidenschaft für das Reisen und sein unermüdlicher Einsatz für die Zufriedenheit der Kunden haben ihn zu einer geschätzten Persönlichkeit innerhalb des Unternehmens gemacht."

Übergabe an Udo Gürtler

Als Nachfolger von Rudi Thesak wird Udo Gürtler die Leitung der Kreuzfahrtenabteilung übernehmen. Udo Gürtler bringe eine Fülle von Erfahrung aus der Reisebranche mit und habe sich bereits in verschiedenen Positionen bewährt. Mit frischen Ideen und einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit wird Gürtler nun die erfolgreiche Arbeit von Rudi fortsetzen und neue Impulse setzen, um die Abteilung weiterzuentwickeln.

"Wir danken Rudi Thesak für seine hervorragende Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen Ruhestand. Gleichzeitig heißen wir Udo Gürtler herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft in der Kreuzfahrten-Abteilung", so Kuoni Reisen. (red)