Air France-Ausstellung im L’Envol des Pionniers in Toulouse

Ab heute und für eine Dauer von zwei Jahren präsentiert L’Envol des Pionniers, ein kultureller Ort, der der Geschichte der französischen Luftfahrt in Toulouse gewidmet ist, eine exklusive Aussellung über Air France. Anlässlich der Ausstellungseröffnung sind auch einige Objekte im Schaufenster des Kaufhauses Galeries Lafayette Toulouse zu finden, um Passanten einen Blick auf die Ausstellung zu bieten.

„Es ist ein großer Grund zum Stolz und eine einmalige Gelegenheit, die Geschichte von Air France an einem der historischen Flugzeugwartungsstandorte des Unternehmens zu präsentieren. Die Ausstellung „Air France, eine Geschichte der Eleganz“ am heutigen Standort des Museums L’Envol des Pionniers in Toulouse zu inszenieren, war für uns eine naheliegende Wahl“, sagte Arnaud Mounier, CEO von L’Envol des Pionniers.

Über 90 Jahre Geschichte

Die Ausstellung zeigt über 170 Originalobjekte aus dem Erbe von Air France - darunter emblematische Poster, Modellflugzeuge, Couture-Uniformen, Vintage-Sitze und mehr. Außerdem beleuchtet L’Envol des Pionniers auch die Geschichte der Airline in Toulouse. Um die verschiedenen Epochen der Unternehmensgeschichte hervorhebt, ist die Ausstellung - die für alle Altersgruppen geeignet ist - in vier Abschnitte unterteilt:

Der erste Abschnitt, „Enter the legend“, zeichnet die Ursprünge des Unternehmens mit historischen Artefakten, Archivmaterial und emblematischen Postern aus den frühen Tagen nach. Der zweite Abschnitt, „Eine historische Verbindung mit Toulouse“, erkundet die Verbindung zwischen Toulouse und Air France, von dem Standort aus, an dem sich bis 2003 eines der Wartungszentren des Unternehmens befand. Der dritte Abschnitt, „Elegance is a Journey“, führt die BesucherInnen an Bord von acht legendären Flugzeugen, um das Reiseerlebnis mit Air France zu entdecken. Der letzte Abschnitt, „Unsere Berufe und unser Fachwissen“, hebt das Fachwissen des Fluglinienpersonals und die zahlreichen Berufe des Unternehmens hervor.

Air France in den Galeries Lafayette Toulouse

Zur Begleitung der Ausstellungseröffnung arbeiten das Unternehmen und L’Envol des Pionniers mit den Galeries Lafayette Toulouse zusammen, um den Einwohnern von Toulouse einen Blick auf die Ausstellung im Schaufenster des Kaufhauses zu bieten. So können Passanten insbesondere eine Reihe ikonischer Air France-Uniformen und emblematischer Vintage-Poster bewundern. Außerdem läuft bis zum 2. März 2025 ein exklusiver Wettbewerb, bei dem man zwei Flugtickets zu einem von sieben Zielen gewinnen kann - Casablanca, Dakar, Rom, Tokio, New York, Rio de Janeiro und London. (red)