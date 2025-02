Le Boat lässt Liberty zu Wasser

Mit der Einführung der Liberty bietet Le Boat auch ein neues All-inclusive-Konzept an. Beliebte Zusatzleistungen wie Fahrräder, Bootsreinigung, Parkplatz und ein Lebensmittelstarterpaket sind dabie bereits im Preis inbegriffen. Ein Sieben-Nächte-Aufenthalt in der Franche-Comté im Burgund (ab/bis St. Jean-de-Losne) ab 10. April 2025 kostet beispielsweise ab 2.739 EUR pro Boot (entspricht 547,80 EUR p.P. bei Vollbelegung mit fünf Personen). Ausgesprochene Hausbootfans können auch in die neuen Luxusboote investieren und als Bootseigner von Renditen und mehrwöchigen Urlauben im Jahr profitieren.

"S chwimmende Ferienwohnung" der Luxury Klasse

Le Boat bestückt nun nach und nach seine Basen in Frankreich, Deutschland, England und den Niederlanden mit dem neuen Hausbooten. Die erste Liberty traf dabei bereits am 3. Februar 2025 in Castelnaudary, Frankreich, ein, wo sie vor der Inbetriebnahme nun noch einmal ausgiebig geprüft wird, bevor sie am 25. April 2025 ihre ersten Gäste begrüßen wird.

Das große Plus der Liberty: das zusätzliche Platzangebot an Deck für bestmögliche Gemeinschaftserlebnisse. Dazu kommen weitere Annehmlichkeiten wie Spülmaschine, Nespresso-Maschine, Memory-Schaum-Matratzen und Panoramafenster, die einen Hausbooturlaub noch komfortabler machen. Außerdem stelle ein besonderes Steuerungssystem das mühelose Lenken aus jedem Winkel sicher.

Neben der Ein- und Zwei-Kabinen-Version entwickeln Le Boat und die Werft Groupe Beneteau zudem eine größere Variante der Liberty mit drei bis vier Kabinen, die 2027 auf den Markt kommen soll.

Weitere Infos unter: www.leboat.com/de/boote/liberty (red)