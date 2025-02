Dertour Gewinnspiel: Glamping an der Adria

Glamping, die luxuriöse Art des Campings, verbindet Komfort mit Naturerlebnis und erfreut sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Seit zwei Jahren befinden sich die fünf exklusiven Sentido Premium Camps in Italien im Produktportfolio von Detour. Diese bieten Gästen die Annehmlichkeiten eines Hotels - kombiniert mir einem erlebnisreichen Aufenthalt nah an der Natur.

Glamping live erleben

Interessierten Agents bietet Dertour nun die Möglichkeit, das Sentido Motto „Erholung für alle Sinne“ selbst hautnah zu erleben und so zum Glamping-Experten zu werden. Alles, was sie dazu tun müssen: drei Gewinnfragen beantworten, und mit ein bisschen Glück geht es Anfang Mai für 2 Tage an die Adria nach Italien, um die Anlagen persönlich zu erkunden. Die Einladung zum Gewinnspiel wird demnächst an alle Reisebüros verschickt wird. (red)