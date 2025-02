Disney Cruise Line veröffentlicht Sommerprogramm 2026

Mit einer erweiterten Flotte, die bald acht Schiffe zählt, bietet Disney Cruise Line in der Saison 2026 mehr Reiserouten als je zuvor. Die Kreuzfahrten führen zu beliebten Anlaufhäfen in der ganzen Welt, darunter sind auch neue Stopps. Die Sommerrouten 2026 sich ab dem 17. Februar 2025 buchbar - für Mitglieder des Disney Cruise Line Castaway Clubs bereits ab 10. Februar 2025.

Neue Reisen in Europa

Die Disney Dream kehrt für den Sommer 2026 nach Europa zurück und lädt ihre Gäste zu Reisen durch Italien, Griechenland, Kroatien, Malta, Frankreich, Spanien oder den Niederlanden, Norwegen, Belgien und Großbritannien ein. Zum ersten Mal läuft die Disney Dream dabei die italienische Inselstadt Cagliari auf Sardinien an, ein ganz neues Reiseziel im Angebot von Disney Cruise Line.

Die Disney Dream beginnt die Reise mit einer 14-tägigen Atlantik-Überquerung von Fort Lauderdale nach Barcelona. Danach starten von dort aus sowie von Civitavecchia bei Rom die Mittelmeerkreuzfahrten mit sieben bis zwölf Übernachtungen. Die Europasaison der Disney Dream endet dann mit drei-, vier- und siebentägigen Reisen von Southampton nach Nordeuropa und zu den norwegischen Fjorden.

Alaska, Karibik und Asien

Zu den weiteren Angeboten im Sommer 2026 zählen Alaska-Routen ab Vancouver mit der Disney Magic und der Disney Wonder. Diese Reiserouten variieren und beinhalten beispielsweise Anlaufhäfen wie Skagway, Juneau und Ketchikan.

Der jüngste Neuzugang der Flotte von Disney Cruise Line, die Disney Destiny, bricht im November 2025 erstmalig ab Fort Lauderdale zu Reisen mit vier und fünf Übernachtungen auf. In der anschließenden Sommersaison führen dann zwei Reiserouten mit sieben Übernachtungen in die östliche und westliche Karibik.

Ab Port Canaveral in Florida starten gleich drei Schiffe von Disney Cruise Line auf die Bahamas und in die östliche oder westliche Karibik, einschließlich Zwischenstopps auf Disneys tropischen Destinationen Disney Castaway Cay und Disney Lookout Cay am Lighthouse Point.

Die Disney Adventure, die im Dezember 2025 in See sticht, offeriert von April bis Sommer 2026 eine Reihe von Reiserouten mit drei bis vier Übernachtungen ab dem Marina Bay Cruise Centre in Singapur.

Weitere Infos unter: www.disneycruise.disney.go.com (red)