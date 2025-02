Kneissl Touristik: Skandinavien in allen Variationen

Die Tour, mittlerweile ein Klassiker, führt ausgehend von Oslo (und wenn gewünscht auch von Kopenhagen) über die Lofoten und entlang der norwegischen Küstenlinie zum Nordkap, durch die dichten Wälder Finnlands, mit Stationen in Helsinki und Stockholm wieder (fast) retour zum Ausgangspunkt. Stabkirchen, der beeindruckende Geirangerfjord, die bezaubernd idyllischen Dörfer auf den Lofoten, eine Schifffahrt im Trollfjord, Tromsø und die Mitternachtssonne über dem Eismeer sind die Highlights im Norden. Auf dem Rückweg nach Süden beeindrucken der Inarisee, die finnische Seenplatte und die vorletzte Nacht auf der Fähre nach Stockholm. Buchbar sind Termine zwischen Juni und August, immer inkludiert ist die bekannt gute Kneissl-Reiseleitung.

Skandinavische Hauptstädte

Eine kurze, prägnante siebentägige Reise widmet sich den vier Hauptstädten Skandinaviens: Kopenhagen ist die elegante Designerstadt mit Meerjungfrau, Oslo avanciert derzeit zu Europas Metropole der zeitgenössischen Architektur, Stockholm punktet mit der bezaubernden Altstadt Gamla Stan und den faszinierenden Schären. Die Überfahrt auf der Silja-Line nach Helsinki bietet ein opulentes Skandinavisches Buffet und die finnische Hauptstadt präsentiert sich zum Finale, ohne König und Königin, großzügig und weltoffen. Termine von Juni-August – mit eszellenten Kneissl-Reiseleiter*innen

Vielfältige Möglichkeiten

Das Kneissl-Angebot in Skandinavien ist vielfältig: Es beinhaltet Schiffsreisen mit Havila oder Hurtigruten zur Mitternachtssonne am Nordkap, kleinräumige Reisen in Südnorwegen - auch als „Naturschauspiel“ mit Moschusochsensafari, Elchen, Rentieren und Papageitauchern auf der Vogelinsel Runde, u.v.m., in Nordnorwegen, RundReisen in Dänemark, Südschweden, im Baltikum (auch als Wanderreise) und die JubiläumsReise Sápmi, die grenzübergreifend nach Lappland führt. Kombinationen zeigen Skandinavien von seiner schönsten Seite: „Der schönste Weg rund um die Ostsee“ kombiniert in 16 Tagen die Reisen „Skandinavische Hauptstädte“ und die Baltikum Rundreise. Noch länger, 23 Tage, dauert die Kombination der Reisen „Skandinavien mit Lofoten und Nordkap“ mit der Südschweden-Reise (6.7.-28.7.2025). (red)