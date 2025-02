alltours schließt Sicherheitslücke nach Cyber-Attacke

Die alltours IT-Abteilung habe unverzüglich reagiert und den Zugangsweg umgehend geschlossen. alltours habe aus Sicherheitsgründen alle Kunden, die von dem Vorfall betroffen sein könnten, informiert. Es gebe keine Hinweise darauf, dass personenbezogene Daten in irgendeiner Form weiterverwendet wurden, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Enge Kooperation mit Behörden

„Wir haben unverzüglich reagiert und nehmen diesen Vorfall äußerst ernst. Wir bedauern zutiefst die entstandenen Unannehmlichkeiten für unsere Kundinnen und Kunden“, so Jan Mayer, alltours Geschäftsführer Touristik und Finanzen. „alltours arbeitet eng mit den zuständigen Behörden, wie der Abteilung für Cyberkriminalität der Polizei und externen IT-Sicherheitsexperten, zusammen, um den Vorfall vollständig aufzuklären“, so Mayer. alltours habe den Vorfall gemäß Artikel 33 DSGVO der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW) gemeldet und Strafanzeige erstattet, so der Veranstalter weiter. (red)