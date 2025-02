schauinsland-reisen: Exklusive Agenttour für Österreich

Gemeinsam mit Katharina Larch (Regionalleitung Österreich) und Laura Ress (Vertriebsteam „Schulungen & Events“) erleben die Teilnehmer die Vielfalt und den Charme dieser beeindruckenden Destinationen und erhalten dabei wertvolle Tipps für die Beratung der gemeinsamen Kunden. Die Reise führt die Agents zunächst in das luxuriöse im 5-Sterne-Hotel Amwaj Rotana, das sich an der berühmten Strandpromenade „The Walk“ in Dubai befindet. In Abu Dhabi erwartet sie als Unterkunft das beeindruckende 5-Sterne-Haus Bab Al Qasr, das direkt an einem 140 Meter langen Privatstrand in einer der exklusivsten Gegenden Abu Dhabis liegt. Weitere spannende Hotelbesichtigungen und Exklusivtouren runden das Programm ab.

Höhepunkte der Reise sind unter anderem Besuche in der weltbekannten Sheikh Zayed Moschee und im Louvre Abu Dhabi. Flüge nach Dubai werden mit Emirates ab München und Wien angeboten. Die Teilnahmegebühr liegt bei 499 EUR im halben Doppelzimmer und 699 EUR im Einzelzimmer. Anmeldungen sind ab sofort auf slr-info.at möglich.

Alle Infos auf einen Blick