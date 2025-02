Dertour Austria: Neuer Head of Product Management für Transair

Wie Dertour Austria mitteilt, werden Ambros neue Aufgaben hauptsächlich in den Bereichen Produkt- und Sortimentsstrategie sowie der Planung & Umsetzung der Vermarktungsstrategie mit Fokus auf das neue Projekt jö.REISEN liegen. Ambros wird in seiner neuen Funktion direkt an den Bereichsleiter Produktmanagement und Prokuristen Markus Fritz berichten. Head of Purchasing Flight, Cruise, Roundtrips, Events für Transair bleibt Ronald Rudolph.

Dertour Austria vergrößert sich weiter

Ambros Karrierestationen umfassen unter anderem Stellen bei FTI, Holidaycheck oder zuletzt Eurotours. Zu seinem Eintritt bei Dertour Austria sagt Geschäftsführer Martin Fast: „Im Zuge unserer Business Developments haben wir erkannt, dass wir für die Umsetzung unserer Pläne vermehrt Personal brauchen. Mit Volker Ambros haben wir einen absoluten Profi an der richtigen Stelle, wir suchen außerdem auch noch Unterstützung im Customer Service, im Personalbereich und im Data und Content Management. Die nächsten Jahre werden sehr spannend und einige Veränderungen bringen. Da bieten sich für ambitionierte Touristik-Profis bei uns viele Chancen.“ (red)