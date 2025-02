Aldiana kündigt Sommer-PEPs an

Der Anbieter für Cluburlaub bietet ReisebüromitarbeiterInnen exklusive Angebote für den Sommer 2025. Auch der neue Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria, der am 1. Mai 2025 eröffnet, ist dabei. Buchbar ist ein Aufenthalt im frisch renovierten Adults friendly-Club ab 79 EUR p.P. im DZ - pro Nacht / All inclusive. Darüber hinaus sind auch noch einige weitere Aldiana Club Resorts sowohl am Strand, als auch in Österreich, ab 6. Februar zu Sonderraten buchbar. Für Kinderermäßigungen ist eine Anfrage zu stellen.

Strandclub PEPs

Preise pro Person/pro Nacht/DZ/AI

Aldiana Club Side Beach ab 76 EUR

Aldiana Club Djerba Atlantide ab 85 EUR

Aldiana Club Andalusien ab 91 EUR

Aldiana Club Fuerteventura ab 105 EUR

Aldiana Club Zanzibar Kwanza ab 111 EUR - adults friendly

Österreich PEPs

Preise pro Person/pro Nacht/DZ

Aldiana Club Schlanitzen Alm ab 71 EUR - VP Plus inkl. +Card Nassfeld

Aldiana Club Hochkönig ab 81 EUR - HP Plus inkl. Hochkönig Card

Aldiana Club Ampflwang ab 87 EUR - VP Plus

Aldiana Club Salzkammergut ab 103 EUR - HP Plus

