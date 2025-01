Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 5/6

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Anti-Regierungsproteste in Buenos Aires:

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires haben LGBTQ+-Aktivisten für morgigen Samstag, den 1. Februar 2025, zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Im Hinblick auf mögliche Ausschreitungen erhöht die örtlichen Polizei die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind nicht auszuschließen.

Großdemonstration in Berlin:

Ebenfalls am Samstag findet in der deutschen Hauptstadt Berlin voraussichtlich eine großangelegte Demonstration gegen rechte Politik statt. Hintergrund ist die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD für eine schärfere Migrationspolitik. Besonders rund um den Reichstag kann es im Verlauf der Demonstration zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Proteste in London:

Auch in London wird am Samstag demonstriert – in der britischen Hauptstadt planen Rechtsradikale, zur Unterstützung des Aktivisten Tommy Robinson auf die Straße zu gehen. Der 42-Jährige ist bekannt für islam- und migrantenfeindliche Positionen und wurde jüngst wegen Missachtung der Justiz verurteilt. Zusätzlich zu den rechten Protesten ist auch eine großangelegte Gegendemonstration angekündigt. Die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsvorkehrungen, gewaltsame Zwischenfälle sind jedoch nicht auszuschließen.

Unabhängigkeitstag in Sri Lanka:

Die Menschen in Sri Lanka feiern am Dienstag, den 4. Februar 2025, den Tag der Unabhängigkeit, die das Land 1948 von Großbritannien erlangte. Im Rahmen der Feierlichkeiten sind vereinzelte Proteste nicht ausschließen, die Behörden verschärfen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen. In den Städten sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Landesweiter Flugstreik in Italien:

In Italien kommt es am Mittwoch, den 5. Februar 2025, aller Voraussicht nach zu einem landesweiten Streik der Flugsicherung und des Flughafen-Bodenpersonals. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten sind aus organisatorischen Gründen Behinderungen möglich – Reisende sind angehalten, sich vor Abflug über die Situation vor Ort zu informieren.

