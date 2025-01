Celebrity Cruises steigt in den Flusskreuzfahrt-Markt ein

Die ersten Reisen sollen 2027 in Europa stattfinden.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, wurde bereits ein erster Auftrag über zehn Schiffe unterzeichnet. Die ersten Premium-Flusskreuzfahrten der neuen Marke Celebrity River Cruises sollen dann 2027 starten - und noch in diesem Jahr zur Buchung freigeben werden.

Neuer Anbieter von Premium-Flusskreuzfahrten

„Wir freuen uns, unseren Einstieg in den Flusskreuzfahrtmarkt über unsere Premium-Reisemarke Celebrity Cruises bekannt zu geben. Unsere Gäste und Reisepartner sollten von uns erwarten, dass wir das tun, was wir am besten können – das Flusskreuzfahrterlebnis zu erneuern und zu verbessern, während wir der wachsenden Nachfrage nach kulturell bereichernden Reiseerlebnissen gerecht werden“, erklärt Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group.“

Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, fügt hinzu: „Celebrity River Cruises wird die Qualität und Raffinessen unserer Hochseeschiffe der Edge-Klasse auf die schönsten Flüsse bringen, beginnend mit Europa. Mit unserer erstklassigen Gastfreundschaft, unseren preisgekrönten Speise- und Getränkeerlebnissen sowie unserem gehobenen Design und Stil haben wir das Reisen auf dem Meer neu definiert. Wir freuen uns, diese Erlebnisse nun auch auf dem Fluss zu bieten und sie mit authentischen Reiserouten zu kombinieren“,

Weitere Einzelheiten zu Celebrity River Cruises, einschließlich Buchungsmöglichkeiten, Reiseziele, Ausflüge, Flottengröße und Schiffsdetails werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Allgemeine Informationen unter: www.celebritycruises.de (red)