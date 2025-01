Springer Reisen: Mehr Sommerflüge zu griechischen Zielen ab Wien

Springer Reisen bietet Griechenland-UrlauberInnen im Sommer 2025 eine große Auswahl an komfortablen Direktflügen und Umsteigeverbindungen. Dank der Umsteigeverbindungen ab Wien via Athen erreichen Reisende beispielsweise die griechischen Inseln Milos, Paros und Naxos schnell und unkompliziert. Besonders praktisch ist, dass Passagiere und ihr Gepäck in Athen nicht erneut eingecheckt werden müssen. Das sorgt für eine entspannte Weiterreise ohne zusätzliche Wartezeiten. Zu den weiteren Zielen von Springer Reisen zählen die Halbinseln Chalkidiki, sowie die Inseln Karpathos, Kefalonia, Mykonos, Santorin, Skiathos und Thassos.

Sommer-Flugplan 2025 im Detail:

Die Flüge mit Sky Express ab Wien via Athen bieten während der gesamten Sommersaison flexible Verbindungen zu den beliebten Inseln Milos, Paros und Naxos. Mit Abflügen an verschiedenen Wochentagen finden UrlauberInnen immer eine passende Verbindung.

Paros ab Wien via Athen mit Sky Express:

07.06. – 13.09.2025 (Samstag): VIE ATH 15:00-18:00 Uhr | JNX ATH 11:15-11:55* Uhr | ATH JNX 19:05-19:45 Uhr | ATH VIE 12:40-14:00 Uhr

03.06. – 09.09.2025 (Dienstag): VIE ATH 14:00-17:00 Uhr | JNX ATH 08:55-09:35 Uhr | ATH JNX 19:05-19:45 Uhr | ATH VIE 11:40-13:00 Uhr

Naxos ab Wien mit Sky Express:

07.06. – 13.09.2025 (Samstag): VIE ATH 15:00-18:00 Uhr | JNX ATH 11:15-11:55* Uhr | ATH JNX 19:05-19:45 Uhr | ATH VIE 12:40-14:00 Uhr

03.06. – 09.09.2025 (Dienstag): VIE ATH 14:00-17:00 Uhr | JNX ATH 08:55-09:35 Uhr | ATH JNX 19:05-19:45 Uhr | ATH VIE 11:40-13:00 Uhr

Milos ab Wien mit Sky Express:

07.06. – 13.09.2025 (Samstag): VIE ATH 15:00-18:00 Uhr | MLO ATH 08:55-09:35* Uhr | ATH MLO 19:05-19:45 Uhr | ATH VIE 12:40-14:00 Uhr

03.06. – 09.09.2025 (Dienstag): VIE ATH 15:00-18:00 Uhr | MLO ATH 08:55-09:35 Uhr | ATH MLO 19:05-19:45 Uhr | ATH VIE 12:40-14:00 Uhr

Umsteigeverbindung: Passagier und Gepäck muss in Athen NICHT neu eingecheckt werden.

Weitere Infos unter: www.springerreisen.at (red)