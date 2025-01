Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 4/5

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Landesweiter Bahnstreik in Italien:

Ab morgigem Samstag, den 25. Jänner 2025, kommt es in Italien aller Voraussicht nach zu einem 24-stündigen Streik im Bahnverkehr. Die Betreiberfirmen Trenitalia, Italo, Trenord und Trenitalia Tper warnen bereits vor den Auswirkungen - sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen inklusive Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Parlamentswahlen in Belarus:

Die Menschen in Belarus wählen am Sonntag, den 26. Jänner 2025, einen neuen Präsidenten. Beobachter erwarten, dass sich der autoritär regierende Amtsinhaber Alexander Lukaschenko erneut mit großer Mehrheit zum Präsidenten küren lässt - das osteuropäische Land ist seit des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine so abgeschottet wie nie zuvor, die Opposition spielt keine Rolle im politischen Tagesgeschäft. Im Rahmen der Wahl und insbesondere nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse sind landesweit Proteste möglich – die Sicherheitskräfte verschärfen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen.

Tag der Republik in Indien:

Ebenfalls am Sonntag wird in Indien der Tag der Republik begangen - obwohl das Land bereits am 15. August 1947 unabhängig wurde, ist die Verfassung des Staates, die Constitution of India, erst am 26. Januar 1950 in Kraft getreten. Hinsichtlich der Feierlichkeiten kann es mitunter zu Demonstrationen kommen. Örtliche Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Australia Day in Australien:

In Australien feiern die Menschen am Sonntag den Australia Day - der offizielle Nationalfeiertag des Landes erinnert an die Ankunft der First Fleet am 26. Januar 1788. In den vergangenen Jahren geriet der Tag in Teilen der australischen Gesellschaft zunehmend in die Kritik, die Beteiligung an den Feiern sinkt, gleichzeitig ist eine Protestbewegung entstanden. Aus diesem Grund kann es auch in diesem Jahr zu Protesten kommen, die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind möglich.

Landesweiter Bahnstreik in Argentinien:

In Argentinien ist für kommenden Dienstag, den 28. Jänner 2025, ein landesweiter Bahnstreik angekündigt. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Schienenverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten sind aus organisatorischen Gründen Behinderungen möglich.

Mondneujahr in China:

Am Mittwoch, den 29. Jänner 2025, beginnt in China mit dem Mondneujahr 2025 das Jahr der Schlange. Das Chunjie genannte Fest markiert den wichtigsten Feiertag des Jahres. Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten kommt es in China zu massiven Reisebewegungen, überfüllte Züge und ausgebuchte Flüge sind die Regel. Reisende sind angehalten, dies in ihrer Planung entsprechend zu beachten.

