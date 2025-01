alltours ehrt Top-Reisebüropartner 2024

alltours zeichnet über 270 Reisebüros in Deutschland und Österreich aus, die im vergangenen Geschäftsjahr mit herausragenden Umsätzen überzeugt haben. Besonders erfreulich: Die Ehrung österreichischer Agenturen findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Als Dank erhalten alle ausgezeichneten Büros eine dekorative Urkunde, ein Guthaben für den Werbemittelshop, einen Reisegutschein sowie eine kostenfreie Teilnahme an einer alltours Inforeise.

„Ich bin beeindruckt von der hohen Zahl an Agenturen, die die strengen Umsatzkriterien an ein Top-Reisebüro erfüllt haben. Im Vergleich zum Vorjahr können wir diesmal rund 45% mehr Agenturen auszeichnen. Besonders freut es uns, dass wir erstmals auch Partner in Österreich ehren“, so Jan Flintrop, Leiter des alltours Vertriebsaußendiensts. (red)