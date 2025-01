AIDA Cruises macht Weltreise 2026/27 buchbar

Mit der achten Weltreise legt AIDA Cruises eine faszinierende Route mit besonderem Fokus auf die südliche Hemisphäre auf: So geht es von Hamburg über Südamerika mit einem Abstecher in den Amazonas weiter über die Südsee, Australien und den Indischen Ozean bis nach Südafrika und zurück nach Hamburg. Zwischen dem 18. Oktober 2026 und dem 21. Februar 2027 stehen an insgesamt 126 Tagen vier Kontinente, 20 Länder und 43 Häfen sowie zwei Äquatorüberquerungen und die Passage des Kaps der Guten Hoffnung und von Kap Hoorn auf dem Programm. Der Buchungsstart für die Weltreise 2026/2027 ist heute, am 23. Jänner 2025, um 11:00 Uhr gefallen.

Reiseziele voller Abenteuer und Kultur

Die Weltreise mit der AIDAsol entführt zu einigen der außergewöhnlichsten Orte auf dem Planeten. Dazu gehört ganz vorn die lebhafte Metropole Rio de Janeiro mit dem weltberühmten Strand Copacabana und dem Zuckerhut. Die pulsierende Stadt Buenos Aires und das unberührte Feuerland mit Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, bilden wunderbare Kontraste auf dieser Route, genau wie die Allee der Gletscher in Chile oder die mystischen Osterinseln. Australien steht mit gleich sechs Stationen auf dem Reiseplan. Mit einem spektakulären Feuerwerk in Sydney begrüßen die Weltreise-Gäste das neue Jahr. Der letzte Abschnitt der Reise führt nach Südafrika: In Kapstadt bietet der Tafelberg einen fantastischen Ausblick auf die pulsierende City, in der man beispielsweise die beeindruckende Street Art im kreativen Viertel Woodstock entdecken kann, während die Tierwelt bei einer Safari ab Port Elizabeth im Mittelpunkt steht. Jeder dieser Orte bietet ein einzigartiges Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse.

Weitere Informationen unter: www.aida.de (red)