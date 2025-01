Verkehrsbuero erhält Leitbetriebe Austria-Zertifikat

Leitbetriebe Austria feierte am 16. Jänner 2025 ein besonderes Ereignis: das 35-jährige Bestehen der Exzellenz-Plattform und den Start ins neue Wirtschaftsjahr. Insgesamt wurden im Rahmen des Events, das mit rund 300 Gäste im MuseumsQuartier Wien über die Bühne ging, 21 Unternehmen für ihre herausragende Leistung ausgezeichnet. Diese neu- und rezertifizierten Leitbetriebe stehen für "Qualität, Verantwortung und Innovationskraft und tragen maßgeblich zur Stärkung der Wirtschaft bei", so Leitbetriebe Austria. Unter den fünf Neu-Zertifizierungen in diesem Jahr: Österreichs führendes Tourismusunternehmen, Verkehrsbuero.

Auszeichnung als "herausragendes Unternehmen"

Mit einer nachhaltigen Unternehmensstrategie und einer konsequenten Ausrichtung auf die sich wandelnden Bedürfnisse der KundInnen und Gäste positioniert sich das Verkehrsbuero als innovativer Partner für hochwertige Reise- und Hotelangebote im internationalen Wettbewerb.

„Die Auszeichnung als Leitbetrieb Austria unterstreicht unseren Anspruch, mit Innovationskraft und höchster Service-Exzellenz inspirierende Reiseangebote zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir darin einen Auftrag, unsere Vorreiterrolle in der heimischen Tourismusbranche weiter auszubauen und durch nachhaltige Lösungen einen positiven Beitrag für Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten“, erklärt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes, Verkehrsbuero.

Starke Unternehmenskultur

Insbesondere die starke Unternehmenskultur und den ausgeprägten Teamspirit der über 2.000 Mitarbeitenden sehe das Verkehrsbuero als "zentrale Erfolgsfaktoren". „Verkehrsbuero - Creating Memories“, das neue Vision Statement des Unternehmens, das gemeinsam mit den MitarbeiterInnen entwickelt wurde, diene dabei als verbindendes Element. Außerdem lege das Verkehrsbuero laut eigenen Angaben besonderen Wert auf ein offenes, wertschätzendes Kommunikationsklima und eine individuelle Förderung seiner MitarbeiterInnen durch regelmäßige Entwicklungsgespräche und vielfältige Weiterbildungsangebote.

"Das Team des Verkehrsbuero spiegelt mit über 70 Nationalitäten und einer ausgewogenen Mischung aus Geschlechtern, Altersgruppen und Dienstjahren die beeindruckende Diversität wider, die das Unternehmen so einzigartig macht. Diese Vielfalt bereichert nicht nur das Arbeitsumfeld, sondern leistet auch einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg des Verkehrsbueros in der dynamischen Tourismusbranche", so das Unternehmen in der Aussendung abschließend. (red)