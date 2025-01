TUI-Tipps für Familienskiurlaub in Österreich

TUI bietet für sportbegeisterte Familien attraktive Angebote in zahlreichen familienfreundlichen Unterkünften. Bei ausgewählten Resorts übernachten Kinder sogar kostenlos und in einigen Robinson Clubs ist der Skipass sowie ein Ski- und Snowboardkurs bereits im Reisepreis inkludiert.

Besonders ab März finden Wintersportfans in Österreich ideale Bedingungen für einen entspannten Winterurlaub mit der Familie vor. Speziell für Familien ist diese Zeit ideal, da die Pisten weniger überfüllt sind und die milderen Temperaturen den Skitag für Kinder angenehmer gestalten. Auch die Schneeverhältnisse bieten in einigen höher gelegenen Skigebieten zu dieser Jahreszeit optimale Bedingungen für entspannten Skilauf und Rodelspaß.

Resorttipps für Familien in Österreichs Alpen

Der Robinson Amadé in Kleinarl bietet nicht nur Zugang zu einem der schönsten Skigebiete Österreichs und über 700km Langlaufloipen, sondern auch ein exklusives Skipaket: Skikurse für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren sowie Snowboardkurse ab zehn Jahren und die Liftkarten sind für Reisen bis April 2025 für das gesamte Skigebiet im Reisepreis inklusive. Zertifizierte Ski- und Snowboard Guides zeigen Gästen die schönsten Pisten und sorgen für Spaß beim Lernen und Verbessern der Skiskills. Preisbeispiel: Drei Nächte im Robinson Amadé z. B. ab 22. März kosten mit Vollpension ab 675 EUR p.P. im DZ.

Der TUI Kids Club Alpina Tirol in Wenns bietet für Familien mit kleinen Skifans kostenfreie Anfängerkurse zu ausgewählten Reisezeiten. Zusätzlich wartet auf die Kids im Club ein umfangreiches Freizeitprogramm mit Motto-Tagen und Kreativwerkstatt, das für Abwechslung abseits der Pisten sorgt. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Alpina Tirol z.B. ab 9. März kosten auf Basis All Inclusive ab 485 EUR p.P. im DZ. Kinder übernachten kostenlos.

Direkt an der Piste und auf zirka 780m oberhalb des Grundlsees gelegen, befindet sich der neue TUI Kids Club Narzissendorf Zloam. Das autofreie Urlaubsdorf eignet sich ideal für Familien, die etwas erleben und viel Zeit in der Natur verbringen möchten. Im Winter wird der Tennisplatz zum Natureisparadies mit Eisstockbahn und die hoteleigene Sportarena Zloam zur Kunsteislaufhalle umfunktioniert. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Narzissendorf Zloam z.B. ab 9. März kosten ohne Verpflegung ab 195 EUR p.P. im DZ. Kinder übernachten kostenlos.

Für preisbewusste Familien empfiehlt sich das TUI Suneo Krimml im Salzburger Land. Das Hotel liegt in der Nähe der Krimmler Wasserfälle, die auch im Winter ein beeindruckendes Naturschauspiel darstellen. Das Familienhotel bietet ideale Bedingungen zum Langlaufen und Winterwandern und sorgt mit seinem Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad für entspannte Stunden. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Suneo Krimml z.B. ab 21. März kosten mit Frühstück ab 160 EUR p.P. im DZ. Kinder übernachten kostenlos.

Direkt an der Piste gelegen ermöglicht der TUI Kids Club Wolkensteinbär in Bramberg, direkt im Nationalpark Hohe Tauern gelegen, einen bequemen Zugang zum Skigebiet. Das Familienhotel punktet mit geräumigen Familienzimmern und einem umfangreichen Animationsprogramm inklusive Betreuung für Kinder verschiedener Altersgruppen. Zum Angebot zählen außerdem ein hauseigene Kinderskikurs für die kleinen, und ein Wellnessbereich für die großen Gäste. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Wolkensteinbär z.B. ab 15. Februar kosten mit Halbpension plus ab 485 EUR p.P. im DZ.

Das erst letztes Jahr neu eröffnete Time to Smile Aparthotel Golden Lodges in Rauris überzeugt mit luxuriösen Appartements für bis zu 8 Personen. Das Aparthotel liegt direkt an der Piste, was einen bequemen Ski-in und Ski-out Zugang ermöglicht. Die Anlage bietet eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten, wie Langlaufen, Skifahren und Schneeschuhwandern. Preisbeispiel: Drei Nächte im Time to Smile Aparthotel Golden Lodges z.B. ab 16. März kosten mit Frühstück ab 225 EUR p.P. Kinder übernachten kostenlos.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/skiurlaub (red)