Scoot kündigt Nonstopflug Singapur - Wien an

Neue Airline und neue Direktverbindung für den Flughafen Wien: Scoot hebt ab Juni 2025 erstmals aus Wien ab und fliegt dreimal wöchentlich direkt nach Singapur. Bedient wird die Strecke mit einer modernen Boeing B787-8 (Dreamliner). Der Flughafen Wien ist damit direkt an den Singapore Changi International Airport angebunden und erweitert sein Destinationsangebot nach Südostasien.

„Mit der neuen Direktverbindung wird Singapur ohne Umsteigen erreichbar und die Weiterreise zu zahlreichen Zielen im Streckennetz der Airline möglich. Diese lang ersehnte Langstreckenverbindung stärkt unsere Drehkreuzfunktion und schafft neue Perspektiven für wirtschaftliche und touristische Vernetzung zwischen Österreich und Südostasien. Wir freuen uns im Sommer 2025 eine enge Zusammenarbeit mit Scoot zu starten“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Drei wöchentliche Flüge

Scoot fliegt ab 3. Juni 2025 drei Mal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag und Samstag) zwischen Wien und Singapur. Der Erstflug, TR708, startet um 03:00 Uhr vom Singapore Changi Airport und kommt um 10:10 Uhr in Wien an. Der Rückflug von Wien, TR709, startet um 11:25 Uhr und kommt um 04:50 Uhr am Singapore Changi International Airport an. Geflogen wird mit einer modernen Boeing B787-8 (Dreamliner).

Singapur: vielfältige Millionen-Metropole

Singapur ist ein Reiseziel, das moderne Urbanität mit reicher Kultur und grüner Natur verbindet. Der Stadtstaat bietet weltbekannte Sehenswürdigkeiten wie die futuristischen „Gardens by the Bay“, das ikonische Marina Bay Sands und das historische Viertel Chinatown. Außerdem ist Singapur ein wichtiger Finanz- und Logistikknotenpunkt und gilt neben Hongkong als zentraler Finanzplatz Asiens. Darüber hinaus ist Singapur ein beliebter Ausgangspunkt für weiterführende Reisen im asiatischen Raum, wie zum Beispiel nach Indonesien.

Weitere Informationen zu Scoot unter: www.flyscoot.com (red)