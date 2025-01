Beachcomber bietet exklusive PEPs

Expedienten, die bis zum 28. Februar 2025 eine Reise in eines der Häuser buchen, erhalten für Aufenthalte vom 1. Juni bis zum 1. August sowie vom 23. August bis zum 30. September 2025 besonders attraktive Raten. Der Preis für eine Junior Suite für zwei Personen mit Halbpension liegt in dieser Zeit bei 235 EUR pro Nacht im Trou aux Biches Beachcomber, Dinarobin Beachcomber & Paradis Beachcomber. Eine Nacht im Standard- Doppelzimmer für zwei Personen mit Halbpension wird im Mauricia Beachcomber, welches in der lebhaften Grand Baie im Norden der Insel gelegen ist, für 154 EUR angeboten.

Des Weiteren plant die Hotelgruppe nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, eine Neuauflage ihrer Golf-Safari für golfbegeisterte Expedienten (und ihre Begleitung): Es werden verschiedene Golfplätze im Norden und Süden von Mauritius gespielt und in den beliebten fünf-Sterne Golf Resorts Paradis Beachcomber und Trou aux Biches Beachcomber gewohnt. Der Reisepreis von 1.598 EUR p.P. im DZ beinhaltet drei Übernachtungen mit Halbpension im Trou aux Biches Beachcomber sowie vier Übernachtungen mit Halbpension im Paradis Beachcomber, inklusive Tischgetränken während der Abendessen sowie fünf Golfrunden auf den Plätzen Mont Choisy Le Golf, Tamarina Golf sowie dem Paradis Golf Course. Eine weitere optionale Golfrunde auf dem Heritage Le Château Golf Course ist möglich. Die Reise basiert auf Expedientenraten und beinhaltet keine verpflichtenden Hotelbesichtigungen. Sie beinhaltet außerdem sämtliche Transfers, eine Turnierleitung sowie eine Reisebegleitung, die sich vor Ort um die Teilnehmer kümmert und alles koordiniert..

Weitere Angebote für ReiseexpertInnen

Neben den genannten Specials bieten die Beachcomber Häuser das ganze Jahr über vergünstigte Touristiker Preise und zusätzliche Rabattierungen bei längeren Aufenthalten (ab 14 Nächten), Spezialpreise für Honeymooner oder Hochzeitsjubilare an. Die aktuellen Preise gelten bis Ende Oktober 2025.

Alle Angebote und Aufenthalte sind direkt über das Beachcomber-Deutschland-Büro in Ottobrunn unter info@beachcomber.de, 089-6298490 buchbar. (red)