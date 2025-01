FH Graz & Springer Reisen: Vorschau auf den Sommer

Springer Reisen gilt als Griechenland-Spezialist und hat sich vor allem auf den Kykladeninseln einen Namen gemacht. Das Programm für die kommende Sommersaison umfasst insgesamt 24 Inseln, die mit wöchentlichen Flügen ab Graz, Klagenfurt, Linz und Wien angeboten werden.

Per Direktflug erreicht man ab/bis Wien: Athen, die Halbinseln Chalkidiki und die Inseln Karpathos, Kefalonia, Milos, Mykonos, Paros, Santorin, Skiathos und Thassos.

Ab/bis Graz: Flug nach Skiathos, Karpathos, Paros und Naxos via Paros mit privatem 20-minütigen Schiffstransfer.

Ab/bis Klagenfurt: Flug nach Paros und Naxos via Paros mit privatem 20-minütigen Schiffstransfer.

Ab/bis Linz: Flug nach Skiathos

Sommerprogramm ab Graz

Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz am Flughafen Graz sagte Andrea Springer, Geschäftsführerin von Springer Reisen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Graz Airport und starten in die neue Flugsaison mit attraktiven Angeboten. Wir legen Wert auf kurze Flug- und Transferzeiten und bieten sorgfältig ausgewählte, familienfreundliche Hotels auf kleinen, authentischen Inseln.“

"Springer macht schon seit so vielen Jahren Griechenland-Reiseträume ab dem Graz Airport wahr. Nischendestinationen wie Karpathos, Paros und Skiathos und die vielen Möglichkeiten des ‚Inselhüpfens‘ lassen uns noch ein ursprüngliches Griechenland abseits der ausgetretenen Touristenpfade erleben. Selbiges gilt auch für Tivat in Montenegro, das mittels mehrerer Sonderflüge in diesem Sommer direkt erreicht werden kann.“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafens. „Bekannt und beliebt ist Springer aber auch für die vielen Reisebüros in der Steiermark, so wie das am Graz Airport, in denen Reiselustige zu Zielen rund um den Erdball beste Beratung finden.“

Special: Frühbucherpauschalen bei Buchung bis 31. Jänner 2025, bei vereinzelten Hotels bis 28.Februar 2025 sowie Kinderfrühbucherpauschalen in ausgewählten Unterkünften bei Buchung bis 31. Jänner 2025, bei vereinzelten Hotels bis 28. Februar 2025

Weitere Informationen zum Programm unter: www.springerreisen.at (red)