G Adventures erweitert Aktivreisen-Angebot

Trotz der Zuordnung der neuen Trips zur „Aktiv“-Reiseart mit einem Fokus auf Bewegung, sind alle Trips auch bewusst darauf ausgelegt, Reisenden ein tieferes Eintauchen in die bereisten Regionen zu ermöglichen und lokale Gemeinschaften zu unterstützen. Dabei bleibt genügend Zeit für Interaktion und Reflexion. Natürlich kommt auch das Abenteuer nicht zu kurz: So können Reisende etwa steile Wanderungen im weniger bekannten Rif-Gebirge Marokkos unternehmen, Sandboarding in den Dünen nahe Kapstadt ausprobieren oder einsame Bergpfade zwischen Albanien, Kosovo und Montenegro erkunden.

Aktivreisen - Reisebeispiele

Unterteilt sind die neuen Touren in drei Schwierigkeitsstufen: 3 (durchschnittlich), 4 (anspruchsvoll) und 5 (herausfordernd), sodass sie für Reisende mit unterschiedlichen Fitnesslevels und Vorlieben für intensivere Abenteuer geeignet sind. Die 25 neuen Aktivreisen sind ab jetzt buchbar und umfassen beispielsweise folgende Touren:

Aktives Japan: Abenteuer von Nord nach Süd

Fitness-Faktor: 3 – durchschnittlich / Preis ab 7.334 EUR p.P.*

Diese 18-tägige Reise umgeht Tokio und führt die Reisenden weit abseits der ausgetretenen Pfade, wodurch sie eine völlig neue Perspektive auf ein Land erhalten, das nicht nur für seine hellen Stadtlichter, sondern auch für Outdoor-Abenteuer bekannt ist. Zu den Höhepunkten gehören Wanderungen im idyllischen Nationalparks Hokkaidos, Schnorcheln in den kristallklaren Gewässern Okinawas und das Probieren lokaler Speisen in Okinawas berühmter „Blauen Zone" - einer Region, in der die Bevölkerung eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung hat. Getreu dem aktiven Charakter der Reise erwarten die Teilnehmenden Paddeltouren durch die Mangroven von Iriomote, Fahrradtouren entlang der ruhigen Straßen von Taketomi Island sowie ein Besuch im Ainu Kotan Dorf, der Heimat einer der beiden noch heute in Japan lebenden indigenen Gruppen.

Pakistan: Wanderung durch die Karakorum-Berge

Fitness-Faktor: 4 - anspruchsvoll / Preis ab 2.249 EUR p.P.*

Dieser 10-tägige Trip in Pakistan, einem neuen Reiseziel von G Adventures, kombiniert anspruchsvolle Trekkingtouren mit entspannenden Momenten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Thallay La Trail, der über Jahrhunderte hinweg die einzige Verbindung zwischen den alten Königreichen Khaplu und Shigar im Baltistan-Gebirge darstellte. Heute ist der Trail ein ruhiger Rückzugsort, den abenteuerlustige Reisende mit Schäfern, Yaks und Ziegen teilen, während sie an Gletschern und Bächen entlangwandern, in lokalen Dörfern Halt machen und Einheimische treffen, die diesen Weg seit Generationen gehen. Am Ende eines Wandertages erwarten die Teilnehmenden ruhige Talblicke bei Sonnenuntergang, eine warme Tasse Tee und geselliges Beisammensein mit den freundlichen Trägern der Gruppe. Zudem gibt es die Gelegenheit, mehr über die faszinierende kulturelle Bedeutung der pakistanischen Lastwagenkunst in der Hauptstadt Islamabad zu erfahren.

Aktives Galápagos & Machu Picchu

Fitness-Faktor: 4 – anspruchsvoll / Preis ab 4.599 EUR p.P.*

Dieses 17-tägige Abenteuer kombiniert die Erkundung der Tierwelt der Galápagos-Inseln mit der faszinierenden Geschichte des Inka-Pfades. Es wird Kajak gefahren, geschnorchelt und an den weißen Sandstränden von Tortuga Bay geschwommen sowie Seevögel, Schildkröten und Seelöwen beobachtet. Auf der weniger bekannten Insel Floreana verbringen die Teilnehmenden eine Nacht in einer von G Adventures unterstützten Gemeinschaftsunterkunft, bei der die Mahlzeiten unter den Gemeindemitgliedern rotieren, um die Vorteile des Tourismus auf die 150 Bewohner der Insel zu verteilen. Auf der Insel Isabela warten weitere Schnorchelmöglichkeiten sowie eine Wanderung zum Sierra Negra Vulkan, gefolgt von einer Abfahrt mit dem Fahrrad. In Peru besucht die Gruppe eine Frauen-Weberei und Töpfergemeinschaften in ländlichen Dörfern, bevor sie die berühmte dreitägige Inka-Pfad-Wanderung antritt – alternativ kann auch die weniger bekannte Lares-Wanderung gewählt werden.

* Preise ohne internationale Flüge.

