Sunny Cars: Analyse zum Mietwagenmarkt Dezember 2024

Wie die Analyse des Mietwagenanbieters Sunny Cars zeigt, buchten im Dezember 2024 mehr Menschen einen Mietwagen als im Vorjahr. Dabei stieg der durchschnittliche Buchungswert auf 519 EUR. Über 500 EUR lag der Wert zuletzt im März 2023. Viele Reservierungen für das Ferienauto bezogen sich im Dezember bereits auf das Frühjahr und den Sommer 2025, sodass neben den USA wiederholt die Mittelmeerländer zu den meist gefragten zählten.

Preisentwicklung: Aufwärtsspirale hält an

Seit September 2024 zogen die Kosten für den Ferienwagen kontinuierlich an. Lag damals der Durchschnittspreis pro Buchung noch bei 376 EUR, kletterte er bis Dezember 2024 um rund 38% auf 519 EUR. Die Marke von 500 EUR wurde zuletzt vor rund eineinhalb Jahren, im März 2023, durchbrochen.

Zielgebiete: Keine Veränderung

Im Dezember 2024 hatten exakt die gleichen Destinationen die Nase vorn wie im Vormonat November. „Viele Menschen reservierten schon ihr Ferienauto für den ersten großen Urlaub 2025“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Die fünf Top-Zielgebiete vereinten rund zwei Drittel aller Buchungen auf sich. In der weiteren Top Ten finden sich im Dezember Südafrika, Deutschland, Kanada, Großbritannien und Curaçao. „Gerade im Winter zeigt sich mit gleich vier Destinationen der höhere Anteil an Fernreisen recht deutlich“, so Thorsten Lehmann

Folgende Zielgebiete verzeichneten im Dezember 2024 die höchste Zahl an neuen Anmietungen:

Spanien Portugal USA Griechenland Italien

Kurz-, mittel und langfristige Buchungen

Wie in der Mietwagenbranche üblich gab es auch im Dezember 2024 bei Sunny Cars zahlreiche Last-Minute-Reservierungen, die rund ein Drittel ausmachten. Doch interessanterweise teilt sich der Rest wiederum in je ein Drittel für mittel- und langfristige Buchungen auf. „Neben zahlreichen Kurzfristbuchungen für das erste Quartal des neuen Jahres sehen wir auch, dass sich die weiteren zwei Drittel komplett über das neue Reisejahr verteilen“, führt Thorsten Lehmann aus. „Viele UrlauberInnen setzen somit gleich alle ihre Reisebausteine zusammen. Dazu gehört eben auch das Urlaubsauto.“ Denn wer früh reserviert, findet auch noch sein Wunschauto. (red)