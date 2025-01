WKO vergibt Freikarten für die Ferien-Messe 2025

Das Touristikjahr 2025 wird - wie in vorpandemischer Zeit - mit der Ferien-Messe starten. Von 16. bis 19. Jänner 2025 steht die Messe Wien in den Hallen C und D im Zeichen der Reise, parallel dazu findet erstmals die Vienna Drive statt. Auf dem Programm der diesjährigen Ferien-Messe stehen neben zahlreichen AusstellerInnen die von Reisebüros und ReiseveranstalterInnen bis hin zu Destinationen reichen auch Vorträge, Workshops und Interviews mit ExpertInnen.

Freikarten der WKO

Die Fachgruppe Wien der Reisebüros, freut sich auch dieses Jahr wieder Freikarten für die Ferien-Messe 2025 zur Verfügung stellen zu können. Ebenfalls wie gehabt, findet am Donnerstag, 16. Jänner, ein Branchenabend statt. Das Get-together steht unter der Patronanz des ÖVT und beginnt um 18:30 Uhr in Halle C. Das Motto lautet „Mediterranean Breeze“. Tickets kosten 49 EUR netto und werden nach dem Prinzip „first come, first served“ vergeben. Reserviert werden können die Tickets per E-Mail unter ferien@expo-experts.at. Die Plätze sind limitiert.

Um gratis Tickets für die Messe selbst zu erhalten ist die WKO per untenstehendem Link von Montag - Donnerstag, 08:00-17:00 Uhr und Freitag, 08:00-14:00 Uhr zu erreichen. Aufgrund des begrenzten Freikartenangebots können nur maximal 3 Karten pro Reisebüro vergeben werden. Es gilt first come - first served.

Anfrage für Freikarten HIER

