G Adventures: Neue Rabattaktion im Jänner

Der Veranstalter für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen und Pionier des Gemeindetourismus bietet ab sofort Reduktionen auf über 500 Touren in Reisezielen wie Marokko, Vietnam, Peru, Costa Rica, Thailand und Tansania. Die Rabatte gelten bei Buchung im Jänner 2025 für Abreisen bis zum 15. Dezember 2025 und decken gleich mehrere Reisearten von G Adventures ab, darunter Aktiv, Classic, 18-to-Thirtysomethings, Local Living, Marine sowie die neuen „Solo-ish“-Erlebnisreisen.

Reisebeispiel im Great Adventure Sale:

Nordlichter & Golden Circle in Island - 17% Rabatt:

Vorher: 1.549 EUR, jetzt: 1.286 EUR*, Ersparnis: 263 EUR.

Das Jahr 2025 gilt als eines der besten, um die magischen Nordlichter zu bestaunen - und diese G Adventures-Reise macht es möglich. Die fünftägige Tour durch das faszinierende Island beinhaltet Erkundungen von Lavahöhlen, Begegnungen mit den berühmten Islandpferden und Wanderungen durch den atemberaubenden Þingvellir-Nationalpark.

Entdecke Südostasien: Kultur & Küsten - 25% sparen

Vorher: 2.579 EUR, jetzt: 1.934 EUR*, Ersparnis: 645 EUR.

Diese 30-tägige Erlebnisreise richtet sich an junge Reisende und führt durch vier faszinierende Länder Südostasiens: Thailand, Vietnam, Laos und Kambodscha. Highlights der Tour sind Besuche bei einem sozial engagierten Zirkus, Homestays bei einheimischen Familien, Street-Food-Touren, Schwimmen an traumhaften Stränden, Höhlenexpeditionen und Bootsausflüge sowie Gelegenheiten für ausgelassene Abende.

Peru total - 17% sparen

Vorher: 4.059 EUR, jetzt: 3.377 EUR*, Ersparnis: 682 EUR.

Diese 21-tägige Reise vereint Wildnis, Kultur und Geschichte. Start- und Endpunkt ist die farbenfrohe Hauptstadt Lima. Zu den Höhepunkten zählen Besuche von Weingütern, Töpfereistudios, den Colca-Canyons und des Titicacasees. Ein unvergessliches Erlebnis bietet der Aufenthalt in einer G Adventures-Lodge im Amazonas. Nicht fehlen darf eine Wanderung auf dem Inka-Trail nach Machu Picchu.

*Die angegebenen Preise beinhalten keine internationalen Flüge.

Die vollständige Liste der rabattierten Reisen während des Great Adventure Sale sowie Informationen zu den inkludierten Leistungen finden Interessierte unter: www.gadventures.de

Agents sammeln GX Gipfel-Punkte



Im Rahmen des Incentive-Programms „Change Makers“ erhalten ReiseberaterInnen für jede Buchung einen Punkt und sichern sich so die Chance auf eine Teilnahme am GX Gipfel im September 2025 in Jordanien. Doppelte Chance für Agents in Europa: Wer bis zum 31. Jänner 2025 die meisten G Adventures-Reisen bucht, erhält einen Platz auf der Veranstaltung. (red)