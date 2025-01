Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 1/2

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste im indischen Hyderabad:

Mehrere Organisationen haben für heute einen Protest im Indira Park in Hyderabad geplant. In den kommenden Tagen werden weitere Proteste im ganzen Bundesstaat erwartet. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Kundgebung in Kuala Lumpur:

Ebenfalls für heute ist eine Kundgebung in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur geplant. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Arbeitsniederlegungen in Valencia:

Am morgigen Samstag wollen die Sicherheitskräfte der Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana in einen unbefristeten Streik treten. Ob dieser zu größeren Einschränkungen im Bahnverkehr führen wird, ist noch nicht absehbar. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Flugsicherung streikt in Italien:

Für Sonntag hat die Gewerkschaft FILT-CGIL/UILT-UIL zu einem Streik aufgerufen. Die Aktion der Flugsicherung ENAV in mehreren Landesteilen (nach letztem Stand vor allem Rom und Sardinien) soll um 13 Uhr beginnen und 17 Uhr enden. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten.

Demos in Nancy:

Ebenfalls am Sonntag findet im französischen Nancy nahe des Reiterdenkmals von Jeanne d'Arc eine Demonstration rechtsextremer Gruppen und ein Gegenprotest linker Gruppen statt. Die Proteste sollen um 16:30 Uhr beginnen.

Pro-palästinensische Kundgebung in Marseille:

Nicht zuletzt findet morgen in Marseille am Port d'Aix eine Demonstration pro-palästinensischer Gruppen statt. Der Protest soll um 14 Uhr beginnen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten Demonstrationen meiden und Anweisungen der Behörden befolgen.

