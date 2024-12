Exklusive airtours Seminarreise auf die Malediven

In Begleitung von Claudia Janner-Moser, airtours Sales & Marketing Leiterin, und Julian Herz, Austrian Airlines Key Account Manager Leisure Sales, ging es für die Agents Anfang Dezember mit Austrian Airlines nonstop ab Wien nach Malé. Den Hinflug konnten die Luxus-Reiseprofis in der Premium Economy Class verbringen. Als besondere Aufmerksamkeit der Austrian Airlines Crew erwartete die Teilnehmenden der Seminarreise eine handgeschriebene, persönliche Grußbotschaft am Sitzplatz im Flugzeug.

Zu den Höhepunkten der Tour zählten kulinarische Überraschungen, eine Sunset-Cruise zur Delfinbeobachtung und Schnorcheltouren, bei denen die Agents die Artenvielfalt und Exotik dieser besonderen Destination erleben konnten. Darüber hinaus hatten die Agents nicht nur die Möglichkeit, die schönsten Resorts der Malediven zu entdecken, sondern auch wertvolle Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen im Luxusreisemarkt zu gewinnen.

Luxuriöse Vielfalt

Die Reise führte die Agents zu sechs einzigartigen Inseln, die für ihre erstklassigen Unterkünfte, ihren außergewöhnlichen Service und ihre paradiesischen Umgebungen bekannt sind. Die insgesamt sechs Luxusresorts beeindruckten die Reisegruppe dabei auf ganz unterschiedliche Weise. Das Kuramathi Maldives etwa überzeugte mit seiner Vielfalt an Aktivitäten und Restaurants. Im Four Seasons Kuda Huraa standen den ReiseexpertInnen uxuriöse Villen sowie exquisite kulinarische Köstlichkeiten zur Verfügung. Im trendigen Finolhu Seaside wurden Beach-Partys gefeiert und entspannte Stunden in den stilvollen Villen verbracht. Im romantischen Baros Maldives konnten die Agents unvergessliche Sonnenuntergänge sowie luxuriöse Villen genießen und im Velassaru Maldives modernen Luxus sowie ein romantisches Dinner am Strand erleben.

Als ganz besonderes Highlight wurde den Teilnehmenden dieser exklusiven airtours Seminarreise durch das Four Seasons Landaa Giravaru im Baa-Atoll, deren Biosphärenreservat zum UNESCO-Welterbe gehört, die einzigartige Möglichkeit geboten, beim Wiederaufbau der Korallenriffe mitzuhelfen. Im Rahmen des "Reefscapers"-Projekts wurde gemeinsam ein Korallengitter angesetzt und im Meer versenkt. (red)