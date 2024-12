Neuer kultimer von Studiosus

Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Eventreisen und Kulturtrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Begleitet werden die Kulturtrips von speziell qualifizierten Studiosus-ReiseleiterInnen. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist zudem das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten und das Rahmenprogramm. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar.

Neue Angebote

Die Bandbreite an neuen Angeboten reicht von „Madeira zum Blumenfest“ über „Impressionisten in Paris & der Normandie" bis hin zum „Baskenland für Genießer“. Darüber hinaus enthält die Jänner-Ausgabe des Katalogs u. a. Reisen zur Astronomiebeobachtung in Namibia, zum Sonnwendfest der Inkas in Peru sowie eine Schienenkreuzfahrt von Davos bis Luzern.

Weitere Infos & alle Angebote finden sich unter: www.kultimer.com (red)