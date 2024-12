Ruefa präsentiert neues Store-Konzept in Eisenstadt

Der Ruefa Store im EZE Einkaufszentrum in Eisenstadt präsentiert sich nach einer umfassenden Neugestaltung als innovativer Raum, der die Reiseplanung mit frischen Impulsen bereichern soll. Inspiriert von den Naturelementen werden KundInnen ab sofort im großzügigen Eingangsbereich mit Sitzlandschaft und Video-Wall begrüßt. Der Empfang erfolgt am Travel Kiosk; die Beratung in diskreten Service-Inseln, die die Naturelemente Erde, Wasser, Wind, Feuer widerspiegeln sollen. Für weiterführende Gespräche stehen Service Lounges zur Verfügung. Abgerundet wird das Store-Erlebnis durch digitale Features wie den interaktiven Display, der es den BesucherInnen ermöglicht, ihre Wunschdestinationen bereits vorab virtuell zu erleben.

Persönliche Beratung & digitale Services

Um den steigenden Erwartungen und den individuellen Wünschen der KundInnen gerecht zu werden, setzt Ruefa auf ein integriertes, vernetztes Servicekonzept. Die persönliche Beratung in den Ruefa Stores wird durch digitale Erreichbarkeit und ergänzende Angebote wie KI-Tools erweitert. Dazu zählt insbesondere die Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung, bei der KundInnen flexibel und bequem über die Website individuelle Beratungstermine reservieren können.

„Die Nachfrage nach persönlicher Beratung im Reisebüro ist weiterhin hoch. Umso wichtiger ist es, sie durch zusätzliche digitale Service-Angebote zu ergänzen, um den wachsenden Erwartungen und individuellen Wünschen unserer KundInnen noch besser gerecht zu werden“, erklärt Birgit Wallner, Geschäftsführerin von Ruefa. „Mit diesem Store möchten wir die Vorfreude auf den Urlaub bereits bei der Buchung spürbar machen. Unser ‚Ruefa Store‘ versprüht Urlaubsfeeling pur - auch schon das Setting für die gemeinsame Planung mit unseren ReiseexpertInnen soll möglichst angenehm in Erinnerung bleiben“, ergänzt Michele Fanton, Geschäftsführer von Ruefa.

Opening-Programm im neuen Store

Das Team rund um Filialleiterin Michaela Borenich lädt Interessierte ab sofort dazu ein, den neuen Ruefa Store zu besuchen und die "Reiseplanung der Zukunft" hautnah zu erleben. Das Opening-Programm umfasst Führungen mit Infos zum neuen Store-Konzept sowie Begrüßungsgespräche mit den Ruefa ReiseexpertInnen – eine ideale Gelegenheit, um die neuesten Reiseangebote für 2025 kennenzulernen und von den vorteilhaften Frühbucherrabatten sowie der großen Auswahl an Flügen, Hotelzimmern, Kabinen etc. zu profitieren. (red)