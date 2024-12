Israel: Elektronische Einreisegenehmigung ab 1. Jänner verpflichtend

Für BesucherInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wird die kürzlich eingeführte elektronische Einreisegenehmigung ETA-IL zum neuen Jahr zur Pflicht. Anträge von Reisenden mit deutschem Reisepass bis Ende Dezember 2024 sind dabei im Rahmen der aktuell noch geltenden Pilot-Phase kostenfrei.

Kosten, Gültigkeit & weitere Infos

Ab dem 1. Jänner 2025 fällt eine Gebühr von 25 Schekel (etwa 6,60 EUR) an. Die Genehmigung gilt zwei Jahre lang bzw. bis zum Ablauf des aktuellen Reisepasses und kann einfach online beantragt werden.

Es ist nicht notwendig die Bestätigung ausgedruckt mitzuführen und auch sonst läuft die neue Einreise-Genehmigung komplett digital ab: Nach der Ankunft am Flughafen muss man lediglich den Reisepass an den zahlreichen dafür vorgesehenen Automaten scannen. Auch das persönliche Gespräch an einem Einreiseschalter entfällt, sodass bei der Einreise nach Israel keine Fragen beantwortet werden müssen.

Link zur elektronischen Einreisegenehmigung HIER