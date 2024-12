HX gewinnt ESG Transparency Award 2024

Der ESG Transparency Award zeichnet europäische Unternehmen aus, die nachhaltige Konzepte in ihrem Unternehmen umsetzen und diese transparent in einem Nachhaltigkeitsbericht kommunizieren. Diese ausgezeichneten 'Vorreiter' würden zeigen, dass Rentabilität und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind, sondern erfolgreiche Strategien für eine bessere Zukunft.

HX erreicht höchste Auszeichnung

Gebhard Rainer, CEO von HX, der zur Feier der Auszeichnung in Deutschland war, sagte dazu: „Diese Anerkennung bestätigt unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Sie unterstreicht, wie wichtig Transparenz ist, um echten Fortschritt zu erzielen. Wir sind stolz darauf, Pioniere in einer Branche zu sein, die ihre Versprechen einhält, und wir bleiben entschlossen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Wir wollen neue Standards für nachhaltige Expeditionsreisen setzen.“

Tudor Morgan, Vice President Sustainability und Industry Relations bei HX, nahm die Auszeichnung entgegen und ergänzt: "Der Gewinn dieses Preises für Transparenz im Bereich ESG ist nicht nur eine Anerkennung unserer Bemühungen, sondern auch ein Versprechen, die Grenzen von Integrität und Verantwortlichkeit weiterhin zu erweitern. Wir sind stolz darauf, mit Sinn und Zweck zu führen, und diese Auszeichnung ist ein Beweis für das kollektive Engagement unseres gesamten Teams: einen positiven, langfristigen Einfluss auf unseren Planeten und die Gemeinschaften, die wir besuchen, auszuüben.“

Bewertungskriterien und Höchstnote

Der ESG Transparency Award basiert auf dem wissenschaftlich fundierten ESG Transparency Evaluation Standard, der Unternehmen in den Kategorien Transparenz, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Compliance bewertet. Die Gewichtung orientiere sich an gesetzlichen Vorgaben, Stakeholder- und Shareholder-Interessen sowie am Management von Risiken und Chancen.

HX überzeugte in allen Kategorien und erreichte die Excellence Class, die für herausragende Leistungen steht. Dies spiegelt nicht nur die Qualität des Nachhaltigkeitsberichts wider, sondern auch die konsequente Umsetzung von ESG-Standards.

Weitere Informationen unter: www.travelhx.com (red)