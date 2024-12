Ruefa Reisemesse im Jänner 2025 in Wiener Neustadt

Ob Urlaub in Österreich, Kreuzfahrten oder exotische Traumdestinationen: Anfang Jänner präsentieren namhafte TouristikerInnen wieder an über 30 Messeständen in den revitalisierten Kasematten ihre besten Angebote für das neue Reisejahr - und das bei freiem Eintritt. Die Ruefa Reisemesse Wiener Neustadt hat am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch fürs kulinarische Programm ist gesorgt: Mehrere regionale Winzer bewirten mit Speisen und Getränken.

Und als besonderes Highlight wartet beim Gewinnspiel eine Traumreise auf glückliche GewinnerInnen.

Inspirieren, informieren, entdecken

Für umfangreiche Beratungsgesprächen stehen Ruefa-ExpertInnen der Reisebüros Wiener Neustadt, Leobersdorf, Eisenstadt, Neunkirchen, Baden, Maria Enzersdorf, Mödling und Vösendorf vor Ort zur Verfügung. Darüber hinaus ist Ruefa ist mit den eigenen Kultur- und Studienreisen, Kreuzfahrten und Fernreisen vertreten. Als Aussteller mit dabei sind außerdem Aldiana, Alltours, Austrian Airlines, ATB Austria Travel Boutique, Botros Tours, Coco Weltweit Reisen, Condor, Costa Kreuzfahrten, Dertour, die Europäische Reiseversicherung, Emirates, GTA Touristik, Hapag-Lloyd Cruises, Intertravel, Kneissl Touristik, MSC Kreuzfahrten, Qatar Airways, Rad und Reisen, Robinson, Silversea, Slowenien Tourismus, Studiosus, Terramarin und TUI die die volle Palette ihrer Angebote mit im Gepäck haben.

Ergänzend dazu präsentieren zahlreiche Anbieter ihre Ideen für Unternehmungen und Ausflugsziele in Österreich.

Ruefa Reisemesse im Überblick:

Datum: 10. und 11. Jänner 2025

10:00 bis 18:00 Uhr

10:00 bis 18:00 Uhr Location: Kasematten, Bahngasse 27, 2700 Wiener Neustadt

Kasematten, Bahngasse 27, 2700 Wiener Neustadt Der Eintritt ist frei.

Anreise: Mit der Bahn: Nur vier Gehminuten vom Bahnhof Wiener Neustadt. Mit dem Pkw: Autobahnabfahrt Wiener Neustadt West. Parken in der Innenstadt oder in der nahen Stadtpark Garage.

Weitere Informationen unter: www.ruefa.at/specials/reisemesse-wiener-neustadt (red)