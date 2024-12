Flughafen Innsbruck präsentiert Sommerflugplan 2025

Im Sommer 2025 werde insgesamt 14 Sonnenziele in Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien und neu in der Türkei mit Direktverbindungen von den langjährigen Reiseveranstalter-Partner TUI Österreich, Idealtours, Rhomberg Reisen, Christophorus Reisen und Stoll Reisen angeboten.

Darunter sind neben zahlreichen Flügen, die je ein Mal pro Woche stattfinden, auch die Destinationen Kalamata, Kreta, Lefkas / Epiros sowie die Baleareninsel Mallorca, die sogar zwei Mal pro Woche angeboten werden. Das ermöglicht neben wöchentlichen Aufenthalten auch eine flexiblere Reisedauer von beispielsweise 10 Tagen. Außerdem freue sich der Flughafen besonders über die neue Antalya-Verbindung.

NEUE Urlaubsdestination Türkei

Durch die Wiederaufnahme der Türkei-Flüge wird das Flugangebot auch in das östliche Mittelmeer erneut ausgedehnt. Die wöchentliche Verbindung von TUI Österreich, die ab 23. Mai 2025 immer freitags starten wird, soll Grundlage dafür sein, dass die Türkei wieder ein Fixpunkt am Flugplan ab Innsbruck wird.

Die Buchungen für die nächste Sommersaison haben bereits begonnen - Frühbucherangebote ermöglichen dabei je nach Verfügbarkeit interessante Preisersparnisse. Einzelplatzverkäufe können beim jeweiligen Veranstalter angefragt werden. Der offizielle Flugplanwechsel findet am 30. März 2025 statt.

Die Sonnenziele des Sommers 2025 im Detail:

Urlaubsziel - Offizieller Start - Verkehrstag - Reiseveranstalter

Antalya ab 23. Mai 2025 - Freitag - TUI Österreich

Chalkidiki ab 16. Mai 2025 - Freitag - Idealtours

Kalabrien ab 11. Mai 2025 - Sonntag - TUI Österreich, Idealtours

Kalamata ab 11. Mai 2025 - Donnerstag, Sonntag - Idealtours

Karpathos ab 20. Mai 2025 - Dienstag - TUI Österreich

Kefalonia ab 10. Mai 2025 - Samstag - Idealtours

Korsika ab 27. April 2025 - Sonntag - Rhomberg Reisen

Kos ab 21. Mai 2025 - Mittwoch - TUI Österreich

Kreta ab 12. Mai 2025 - Montag, Freitag - TUI Österreich

Lesbos ab 16. Mai 2025 - Freitag - Idealtours

Mallorca ab 03. Mai 2025 - Mittwoch, Samstag - TUI Österreich, Stoll Reisen

Lefkas / Epiros ab 17. Mai 2025 - Dienstag, Samstag - Idealtours

Rhodos ab 13.Mai 2025 - Dienstag - TUI Österreich

Sardinien ab 18. Mai 2025 - Sonntag - Christophorus Reisen

Linienflüge und internationale Anbindungen

Die Fluglinien transavia, Jet2, easyJet und Austrian Airlines bieten in der Sommersaison 2025 die Destinationen Amsterdam, Birmingham, London, Manchester und Wien ab Innsbruck an. Die Weiterführung der Frankfurt-Strecke im Sommer 2025 befindet sich derzeit noch in Abstimmung. Als Umsteigeflughäfen stehen aber auf jeden Fall Amsterdam, London und Wien ganzjährig zur Verfügung und ermöglichen ab Innsbruck die Anbindung an viele internationale Ziele innerhalb Europas und in der ganzen Welt. (red)