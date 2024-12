Fenstertage 2025: TUI gibt Reise- und Spartipps

Brücken- oder Fenstertag bieten sich auch im kommenden Jahr an, um die freien Tage zu vermehren. Für diejenigen die planen diese dann für einen Urlaub zu nutzen gilt: früh buchen lohnt sich. Denn mit den Frühbucherangeboten von TUI sichern sich Reisende noch bis 25. Februar nicht nur den passenden Urlaub zu attraktiven Preisen, sondern profitieren noch von der größtmöglichen Auswahl. TUI hat die Reise-Highlights für die diesjährigen Feier- und Fenstertage zusammengestellt.

Reise- und Spartipps für 2025

Weihnachten und Neujahr 2024/2025: Der erste Tag im neuen Jahr fällt 2025 auf einen Mittwoch und Heilige Drei Könige auf einen Montag. Rund um die Weihnachtsfeiertage vom 25. Dezember bis 6. Jänner kann man sich mit nur fünf Urlaubstagen 13 freie Tage bei einem Skiurlaub oder in der Ferne gönnen. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Kids Club Trebesingerhof in Kärnten kosten mit Anreise z.B. am 3. Jänner 2025 ab 519 EUR p.P. im DZ mit Vollpension Plus.

Ostern: Mit fünf Urlaubstagen erhalten Berufstätige im April heuer insgesamt 10 freie Tage zu Ostern - neben Fernreisen bietet sich vor allem eine Reise auf die Kanarischen Inseln oder nach Madeira an. Die Region rund um Hurghada überzeugt im April ebenfalls mit einem angenehm frühsommerlichen Wetter mit durchschnittlichen Temperaturen von rund 20 Grad und 10 Sonnenstunden. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Riu Madeira kosten mit Flug ab Wien z.B. am 12. April ab 2.229 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Staatsfeiertag: Der Staatsfeiertag fällt heuer auf einen Donnerstag. Für eine entspannte viertägige Reise muss man sich vom 1. bis 4. Mai nur einen Urlaubstag nehmen. Besonders geeignet sind hierfür die Balearen mit ihren angenehm warmen Temperaturen im Mai oder ein Städtetrip etwa nach Berlin, London oder Rom. Preisbeispiel: Drei Nächte im Grupotel Gran Vista & Spa auf Mallorca kosten mit Flug ab Wien z.B. am 1. Mai ab 649 EUR p.P. im DZ mit Frühstück.

Christi Himmelfahrt: Ende Mai kann man mit nur einem Urlaubstag rund um Christi Himmelfahrt am 29. Mai vier Tage Sonne, Strand und Meer genießen und über das verlängerte Wochenende einen Kurztrip unternehmen. Beliebte Reiseziel sind etwa die griechischen Inseln Rhodos, Kreta und Kos aber auch Antalya und Italien bieten zu dieser Zeit angenehm warme Temperaturen. Preisbeispiel: Drei Nächte im TUI Magic Life Beldibi an der Türkischen Riviera kosten mit Flug ab Wien z.B. am 29. Mai ab 699 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Pfingsten: Wer dieses Jahr vom 29. Mai bis 9. Juni sechs Urlaubstage investiert und Pfingsten mit Christi Himmelfahrt kombiniert, kann insgesamt zwölf Tage Entspannung genießen. Ein Urlaub am Roten Meer oder an der Türkischen Riviera eignet sich im Juni besonders gut. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Labranda Royal Makadi am Roten Meer kosten mit Flug ab Wien z.B. am 30. Mai ab 899 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Fronleichnam: Fronleichnam bietet sich auch dieses Jahr optimal für ein verlängertes Wochenende an. Wer Pfingsten mit Fronleichnam verbindet, kann vom 7. bis 22. Juni mit nur acht Urlaubstagen 16 freie Tage genießen. Zu dieser Zeit herrschen in Spanien und Italien besonders milde Temperaturen und eine entspannte Atmosphäre. Preisbeispiel: Sieben Nächte im TUI Suneo La Conchiglia in Kalabrien kosten mit Flug ab Wien z.B. am 7. Juni ab 1.149 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Mariä Himmelfahrt: Dieses Jahr fällt Mariä Himmelfahrt auf einen Freitag. Mit vier Urlaubstagen kann man vom 9. bis 17. August einen neuntägigen Sommerurlaub in vollen Zügen genießen. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Hotel Margarita auf Korfu kosten mit Flug ab Wien z.B. am 9. August ab 929 EUR p.P. im DZ mit Frühstück.

Mariä Empfängnis: Mit vier Urlaubstagen können Berufstätige rund um Mariä Empfängnis heuer neun Tage Urlaub zum Sonnetanken am Meer genießen. Im Dezember bietet sich vor allem die Karibik aber auch Thailand für einen erholsamen Urlaub am Meer an.

Weihnachten und Neujahr 2025/26: Der 25. und 26. Dezember fallen im Jahr 2025 auf einen Donnerstag und Freitag. Somit kann man mit fünf Urlaubstagen 13 freie Tage verbringen und die Fenstertage voll und ganz ausnutzen. Die freien Tage im Dezember lassen sich besonders gut unter Palmen am Strand genießen, wie etwa auf den Malediven oder den Kapverden. (red)