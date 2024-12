Flughafen Wien Verkehrsergebnis November 2024

So stieg das Passagieraufkommen im November 2024 in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 10,0% auf 2.936.271 Reisende und um 7,4% auf 2.264.936 Reisende am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres. Das Wachstum hält aktuell auch weiter an: Am 10. Dezember 2024 verzeichnete der Flughafen Wien den 30-millionsten Passagier.

Details zum Aufkommen in Wien

Im November 2024 stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber November 2023 am Flughafen Wien auf 1.850.561 (+9,4%) und jene der Transferpassagiere ging leicht auf 407.822 Reisende (-0,7%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 17.291 Starts und Landungen (+4,1%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem November 2023 um 23,5% auf 27.134 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen nach Westeuropa stieg auf 754.091 Reisende (+6,1% im Vergleich zum Vorjahr), nach Osteuropa reisten im November 2024 insgesamt 173.583 Passagiere (+11,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.841 Reisende (+10,4%) und nach Afrika 30.607 (+9,8%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im November 2024 insgesamt 56.875 (+1,2%) und in den Fernen Osten 47.388 Passagiere (+27,6%).

Flughafen Malta & Flughafen Kosice

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2024 auf 630.637 Reisende (+19,2%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 40.698 Reisende (+29,0%) zu.

Ergebnisse Jänner bis November 2024

Von Jänner bis November 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,3% auf kumuliert 29.339.140 Fluggäste zu - und liegt damit mit 0,5% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis November 2024 um 21,6% auf 272.921 Tonnen.

In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,1% auf 38.399.111 Reisende. Alle Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle. Verkehrsentwicklung November 2024 (red)