Reisen in Europa: Das ändert sich 2025

Die Stadt Venedig bittet auch im Jahr 2025 TagestouristInnen zur Kasse: Die Zahl der Tage, an denen die Eintrittsgebühr gezahlt werden muss, wird sich fast verdoppeln – von 29 Tagen 2024 auf 54 Tage im neuen Jahr. „Der Preis bleibt mit 5 EUR gleich und auch die Ausnahmen für Einheimische, Hotelgäste und Kinder unter 14 Jahren bleiben bestehen. Neu ist, dass bei spontaner Buchung – ab vier Tage vor Besuch der Stadt – sich der Preis auf 10 EUR erhöht", weiß ÖAMTC Reiseexpertin Yvette Polasek.

Änderung bei Einreisemodalitäten in Großbritannien

Für eine Reise nach Großbritannien benötigen UrlauberInnen künftig zusätzlich zu einem Reisepass auch eine kostenpflichtige digitale Einreisegenehmigung (ETA). Reisende aus EU-Staaten, darunter Österreich, benötigen diese ETA ab 2. April 2025. Die Beantragung erfolgt online über eine spezielle Internetseite – pro Person ist eine ETA zu beantragen, auch für Babys und Kinder. Die Bearbeitungsgebühr von 10 GBP (ca. 12 EUR) muss mittels Kredit- oder Debitkarte bezahlt werden.

Frankreich: Umstellung des Mautsystems und neue Umweltzone

In Frankreich wird in den kommenden Jahren das Mautsystem schrittweise umgestellt. Künftig können Mautgebühren nur noch elektronisch über das „Free Flow"-System bezahlt werden. Aktuell gibt es bereits drei Free Flow Abschnitte in Frankreich – einer davon ist seit Dezember 2024 aktiv und betrifft die gesamte Strecke der A13 von Mantes bis Caen in der Normandie.

Auch neu ist, dass zusätzlich zu einer dauerhaften Umweltzone die Stadt Paris ab November 2024 eine verkehrsberuhigte Zone eingeführt hat. Die sogenannte ZTL (Zones à Trafic Limité), die man auch aus Italien kennt, wird schrittweise eingeführt. „Bis Ende März gilt noch die Testphase – ab April 2025 gilt die ZTL von 0-24 Uhr und bei Missachtung muss man mit Strafen rechnen", erklärt Polasek.

In Deutschland hat sich die Anzahl der Städte, in denen man eine Umweltplakette benötigt, von knapp 50 auf 37 reduziert. In vielen anderen europäischen Städten wiederum werden neue Umweltzonen eingerichtet. So in Polen: Ab 1. Juli 2025 wird in Krakau eine Umweltzone eingeführt.

Slowakei: Vignettenpreise teils günstiger, teils erheblich teurer

„Eher ungewöhnlich, aber umso erfreulicher ist, dass in der Slowakei die Zehn-Tage-Vignette günstiger wird – der Preisunterschied zum Vorjahr ist zwar gering, aber immerhin kostet sie 2025 10,80 statt 12 EUR. Im Gegensatz dazu steigt der Preis für die Jahresvignette um 50 Prozent – von 60 auf 90 EUR", so Polasek. Auch in Ungarn und Tschechien steigen die Vignettenpreise, allerdings nur recht gering. (red)