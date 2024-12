Dertour Group: Buchungseingänge auf Rekordniveau

"Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen", sagte der Dertour-Manager Mark Tantz der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen seien die Buchungszahlen beim Branchenzweiten auf Vor-Corona-Niveau. Auch mit dem abgelaufenen Touristikjahr sei der Reiseveranstalter "sehr, sehr zufrieden". Die Gästezahlen seien gegenüber dem Vorjahr um 21% gestiegen, die Umsatzzahlen um 31%. Das starke Umsatzwachstum liege vor allem an der Nachfrage nach Fernreisen, die mit Ende der Corona-Pandemie deutlich gestiegen sei. Bei diesen Reisen sei der Durchschnittsumsatz pro Gast deutlich höher als bei anderen Reisen, sagte Tantz.

Was die Buchungszahlen ebenfalls steigen lässt, ist die FTI-Pleite. "Wir rechnen insgesamt mit 400.000 zusätzlichen Gästen, die von FTI zu uns kommen", sagte Tantz. Man verzeichne bei einzelnen Ländern wie etwa Ägypten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ein "überproportionales Gästewachstum".

Die DERTOUR-Veranstalter haben ihr Portfolio auf die starke Nachfrage ausgerichtet: Sie bieten insgesamt rund 12.000 Hotels, darunter 1.200 neue Häuser sowie 365 exklusiv buchbare Hotels vor allem in Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Österreich und in der Türkei. Dabei umfasse das Angebot eine nie dagewesene Urlaubsvielfalt von Luxusreisen bis hin zu Angeboten für kostenbewusste Reisende. Frühbucherrabatte von bis zu 45% sorgen für attraktive Preise. Dabei stehe auch für den Sommer 2025 Reisevielfalt auf dem Programm. „Die klassische Pauschalreise ist bunter als ihr Ruf“, erklärt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen, und ergänzt: „Das Portfolio im kommenden Jahr ist so umfangreich, dass wir die Wünsche unterschiedlichster Zielgruppen und Reiseinteressen bedienen können.“

Hotel Division wächst

Die Hotelsparte der DERTOUR Group ist weiter auf Wachstumskurs und verfügt zur Sommersaison 2025 über zehn Marken und 120 hochwertige Häuser in 14 Ländern weltweit. Für 2025 werden weitere Neueröffnungen das Portfolio der eigenen Hotels ergänzen. Im Fokus des Ausbaus stehen die bei DERTOUR-Gästen beliebten Destinationen Ägypten, Griechenland und Tunesien. So werden die Marken Sentido und ananea in diesen Regionen mit drei, respektive vier neuen Häusern ihr Portfolio zur Sommersaison 2025 erweitern.

Die Premium Club-Marke Aldiana bietet ihren Gästen für die kommende Sommersaison einen neuen Club in Italien an. Darüber hinaus sind dann erstmalig drei neue Clubs auf Sansibar, in Ägypten sowie Österreich für die Sommersaison verfügbar. Damit verstärke die Marke ihr strategisches Engagement, in hochwertige Clubanlagen und neue Destinationen zu investieren, wie es heißt.

Reisebüro stärkster Buchungskanal

65 Prozent aller DERTOUR-Urlaube im Touristikjahr 2023/24 wurden laut Mitteilung über ein Reisebüro gebucht. Signifikant hoch sei der Anteil bei Fern- und Spezialreisen: Fast dreimal so viele dieser Reisen wurden demnach im Reisebüro statt online gebucht. Das liege nicht zuletzt an maßgeschneiderten Angeboten und zusätzlichen Services. Auch die Weiterempfehlungsrate (NPS) zeige eine bis zu 19 Punkte höhere Zufriedenheit der Reisebüro-Kunden im Vergleich zu Online-Kunden.

Damit die Reisebüropartner ihre KundInnen bei der Planung und Ausarbeitung von Mietwagen- und Motorradrundreisen noch besser beraten können, hat DERTOUR in seine eigene Buchungsplattform Travel Compass den Tourplaner integriert. Mit diesem Tool können Reisebüros in 22 Ländern Rundreisen nach den individuellen Wünschen ihrer KundInnen zusammenstellen, indem sie bestehende Routenvorschläge auswählen und anpassen oder die Route von Beginn an komplett individuell zusammenstellen. (red/APA)