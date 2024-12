Studiosus: Neue Reisen für Singles im Katalog me & more 2025

Insgesamt bündelt der neue Katalog mehr als 50 Reiseangebote, darunter 22 Silvesterreisen von Berlin bis Stockholm und, neu, auch nach Wien und Zagreb. Auf allen me & more-Reisen können kulturbegeisterte Singles und Alleinreisende dabei gemeinsam die Welt entdecken und ungezwungen Gleichgesinnte kennenlernen. Ein Studiosus-Reiseleiter begleitet die Urlauber und bringt ihnen Land und Leute näher. Viel Freiraum gibt es obendrein: Fast bei jeder Reise gibt es einen oder mehrere freie Tage oder Nachmittage. Und wem das nicht reicht, der hat auch an anderen Tagen immer mal wieder die Möglichkeit, sich auszuklinken und eine vororganisierte Extratour zu unternehmen. Besonderen Wert legt Studiosus bei me & more auf gute Einzelzimmer.

Neue Reise in Kroatien

Auf der neuen achttägigen me & more-Reise nach Kroatien erleben die Studiosus-Gäste den Süden des Landes. Los geht es mit einem gemeinsamen Welcome-Dinner mit kroatischen Spezialitäten und einem Glas Posip, dalmatinischen Weißwein. Mit ihrer Reiseleiterin entdecken die UrlauberInnen die UNESCO-Welterbestädte Split und Dubrovnik und von ihrer Basis im Ferienort Podgora an der Makarska Riviera aus die Schönheit Dalmatiens: die Insel Hvar, die mit ihren Lavendelfeldern, Wildblumenwiesen und Steinmauern als eine Königin unter den über tausend kroatischen Inseln gilt, und das Neretvadelta, in dem Mandarinenbäume wachsen. Dort wartet neben einer eineinhalbstündigen Wanderung auch eine Fahrt durch die beschaulichen Kanäle. Für einen Abstecher geht es auch nach Bosnien-Herzegowina ins osmanisch geprägte Mostar.

Preisbeispiel: Die achttägige Reise ist inklusive Flug, Bahnanreise in der 1. Klasse zum Abflugsort aus Österreich und Deutschland, Rundreise, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels in Dubrovnik und Podgora mit Frühstück, einem Mittagessen und vier Abendessen sowie Studiosus-Reiseleitung ab 1995 EUR buchbar. Termine im Mai, Juni und September 2025.

Weitere Infos zu allen Angeboten unter: www.studiosus.com/reisevarianten/singlereisen (red)