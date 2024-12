WESTbahn: Neuer Fahrplan ab 15. Dezember 2024

Zum Start des neuen Fahrplans mit Gültigkeit ab 15. Dezember 2024 sagt WESTbahn-Geschäftsführer Thomas Posch: "Unser neuer Fahrplan wird ein umfassendes Angebot bieten und um 20% mehr als der aktuelle mit sich bringen. Das bedeutet: Es wird mehr WESTbahn-Angebot als je zuvor geben. Künftig bringen wir unsere Fahrgäste nach Vorarlberg schneller ans Ziel, unser Streckennetz wird noch größer und unsere Zugverbindungen fahren erstmals noch weiter in den Abend. Unsere KundInnen werden ein noch besseres Angebot mit Direktverbindungen zu gewohnt hoher WEST-bahn-Qualität und attraktiven Preisen vorfinden. Reisende können nun in der Adventzeit und rund um die Weihnachtsfeiertage zuverlässig und entspannt mit der WESTbahn zu ihren Familien oder in den ersehnten Weihnachtsurlaub fahren."

Start der neuen Weststrecke

Zum Auftakt des neuen Fahrplans fährt die WESTbahn erstmals eine Nachtverbindung zwischen Wien Salzburg. Damit wird auch die WESTbahn mit dem ersten Zug auf der neuen Weststrecke nach rund dreimonatigen Einschränkungen durch die Folgen des Jahrhunderthochwassers fahren.

„Wir freuen uns sehr, dass die WESTbahn mit dem allerersten Nachtzug die neue Weststrecke eröffnen wird. Mit Neustart der neuen Weststrecke können wir unseren KundInnen wieder unser volles Angebot bieten und durch den neuen Fahrplan noch weiter stärken. Wir sind froh, damit den Wettbewerb auf der Weststrecke wieder voll auf Schiene zu bringen - mit einem neuen, umfassenden Angebot für Bahnreisende“, betont Posch.

Wien - Stuttgart & LEGOLAND Deutschland

Auch in Deutschland wird die WESTbahn ihr Angebot ausbauen und im internationalen Fernverkehr wichtige Weichen stellen. Ab 15. Dezember 2024 bietet die WESTbahn eine neue Direktverbindung zwischen Wien Westbahnhof und Stuttgart mit einer Fahrzeit von rund 6,5 Stunden an. WESTbahn-Züge werden zweimal täglich hin und retour fahren und ab Salzburg Richtung Stuttgart in Rosenheim, München, Augsburg, LEGOLAND Deutschland (Günzburg) und Ulm halten.

Punkten will die WESTbahn dabei insbesondere mit der kostenlosen Sitzplatzreservierung, dem WESTfixplatz. Diesen gibt es bei Onlinebuchungen zu jedem Ticket bis zu 3 Stunden vor Abfahrt. Bei KundInnen mit einem Klimaticket Ö ist die kostenlose Sitzplatzreservierung bereits inkludiert.

Mehr Verbindungen in Österreich

Neben der großen Erweiterung in Deutschland will die WESTbahn auch das nationale Angebot in allen Bundesländern entlang der Weststrecke vergrößern. „Wir bauen mit unserem erweiterten Angebot Direktverbindungen entlang der gesamten Weststrecke noch weiter aus. Dieses Mehrangebot der WESTbahn wird den Bahnverkehr und die Mobilität in und für Österreich stärken“, so Thomas Posch. Zum Fahrplanwechsel wird das Angebot so auf zwei tägliche Verbindungen auf der Strecke Wien - Bregenz verdoppelt und die Fahrzeit nach Vorarlberg deutlich reduziert.

Details und weitere Informationen zum neuen WESTbahn-Fahrplan ab 15. Dezember HIER auf der Website (red)