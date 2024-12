Arosa Alpine Club lädt Agents zu zwei kostenfreien Nächten ein

Im Rahmen des exklusiven Angebots können sich Büroinhaber und Agents in der kommenden Saison selbst vom neuen Clubkonzept überzeugen. So übernachten sie und eine Begleitperson unter der Woche, von Montag bis Freitag, zwei Nächte kostenfrei in dem beliebten Wintersporthotel in Arosa. Auch das Frühstück ist inklusive. Wer Halbpension und Skipass dazu buchen möchte, zahlt 89 CHF pro Nacht und per Person. Eine Verlängerung ist je nach Verfügbarkeit mit 40% Rabatt auf den Zimmerpreis möglich.

Die Saison des Arosa Alpine Club, früher als Robinson Club Arosa bekannt, startet am 14. Dezember 2024 und endet am 6. April 2025. Eingebettet in die Berglandschaft der Schweizer Alpen gehörte das Wintersporthotel mehr als 25 Jahre zum Portfolio von Robinson und war einer der beliebtesten Clubs der TUI-Tochter. Seit diesem Jahr wird das 134-Zimmer-Hotel von LMEY Investments AG, die Eigentümerin der Immobilie, als Adults Only Club betrieben.

Für Wintersportler & Erholungssuchende

Das Vier-Sterne-Haus liegt auf 1.739m in Arosa, nur wenige Gehminuten vom Ortsgeschehen entfernt. Mit ihren 225 Pistenkilometern zählt die Skiregion Arosa-Lenzerheide im Kanton Graubünden zu den besten Ski- und Snowboardgebieten der Schweiz.

Gäste des Arosa Alpine Club werden mit einem kostenlosen Shuttlebus direkt zur Weisshorn Talstation gebracht. Kostenfrei stehen den Gästen des Clubhotels auch Ski-Guides zur Verfügung, die sie gemeinsam in der Gruppe zu den besten Skipisten und Abfahrten begleiten. Dank der Lage des Hotels ist ein Ski-out an der nahe gelegenen Skipiste möglich.

Weitere Infos zum Club unter: www.arosa-alpine-club.com (red)