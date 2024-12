WESTbahn vergrößert Zahl der reservierbaren Sitzplätze

Rechtzeitig zum starken Reiseverkehr in der Adventzeit und rund um die Weihnachtsfeiertage wolle man dadurch noch mehr garantierte Sitzplätze bieten. „Reisende brauchen Planungssicherheit, insbesondere rund um Feiertage. Diese Zuverlässigkeit gibt es bei der WESTbahn mit dem WESTfixplatz, der von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt wird. Neben der hohen Qualität unserer Züge und dem Top-Serviceniveau unserer Mitarbeitenden ist der WESTfixplatz ein Markenzeichen der WESTbahn. Ab sofort gibt es noch mehr reservierbare Sitzplätze mit der WESTbahn“, freut sich WESTbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Gesteigerte Nachfrage

Die Vergrößerung des Angebots an reservierbaren Sitzplätzen sei stark mit der steigenden Nachfrageentwicklung verbunden. Insbesondere seit den letzten Erweiterungsschritten werde von Seiten der WESTbahn ein deutlicher Anstieg an Fahrgästen beobachtet. „Wir sehen die positive Nachfrageentwicklung bei der WESTbahn mit großer Freude. Das zeigt uns klar, dass sich die WESTbahn bewährt hat und unsere Kundinnen und Kunden unser Angebot auf der Weststrecke schätzen. Was uns ausmacht, ist unser Exzellenz-Gedanke, die Herzlichkeit unserer Mitarbeitenden und die Ambition, neue Wege zu gehen – das spiegelt sich im gesamten Angebot wider. Das Credo der WESTbahn lautet: Unsere gesamte Flotte ist jeden Tag für unsere Fahrgäste auf Schiene, um ein dauerhaft stabiles und verlässliches Angebot zu sichern. Das gibt mehr Planungssicherheit als kurzfristig eingeschobene Zusatz-züge“, betont Posch.

Kostenlose Sitzplatzreservierung

Bei dem Bahnanbieter gibt es bei Onlinebuchungen zu jedem Ticket bis zu drei Stunden vor Abfahrt eine kostenlose Sitzplatzreservierung mit dem „WESTfixplatz“. Bei Fahrgästen mit einem KlimaTicket Ö ist die kostenlose Sitzplatzreservierung bereits inkludiert. „Bahnfahren muss planungssicher, zuverlässig und komfortabel sein – dafür steht die WESTbahn. Unser Zugang ist geprägt durch 100% Kundenorientierung. Auf diesem Prinzip baut auch unser umfassendes Angebot an Produkten und Tarifen auf“, so Posch weiter. Für eine entspannte Fahrt können sich Gäste bei der WESTbahn mit dem Relax Check-In in den Zügen selbst einchecken und Bonuspunkte (WESTpunkte) sammeln. Diese können sie online für Tickets, Upgrades oder für Snacks und Getränke in den WESTcafés einlösen.