Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 49/50

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Präsidentschaftswahlen in Ghana:

Am morgigen Samstag, den 7.12., finden in Ghana Präsidentschaftswahlen statt. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Mahamudu Bawumia von der New Patriotic Party und John Mahama vom National Democratic Congress ab. Nach Verkündigung der offiziellen Wahlergebnisse sind Proteste möglich – die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere in den Städten. Lokale Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Oppositionelle Demonstration in Paris:

In der französischen Hauptstadt Paris hat die politische Opposition für Samstag zu einer großangelegten Demonstration gegen Präsident Emmanuel Macon aufgerufen. Dieser hatte nach dem kürzlich erfolgten Sturz der Regierung seinen Rücktritt ausgeschlossen. Im Rahmen der geplanten Demonstration sind örtliche Verkehrseinschränkungen möglich.

Klima-Proteste in Berlin:

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion und Greenpeace haben in der deutschen Hauptstadt Berlin für Dienstag, den 10.12., eine Demonstration am Pariser Platz angekündigt. Die Behörden erhöhen die Sicherheitsmaßnahmen, lokale Einschränkungen im Verkehr sind möglich.

Kommunalwahlen in Madagaskar:

Am Mittwoch, den 11.12., finden in Madagaskar Kommunalwahlen statt. Bereits im Vorfeld sowie insbesondere nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse ist mit Protesten zu rechnen. Die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen, gewaltsame Zusammenstöße sind dennoch nicht auszuschließen.

Landesweiter Bahnstreik in Frankreich:

Ebenfalls am Mittwoch kommt es in Frankreich aller Voraussicht zu einem landesweiten Bahnstreik. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Schienenverkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort informieren.

Landesweiter Generalstreik in Italien:

Auch in Italien wird kommende Woche höchstwahrscheinlich die Arbeit niedergelegt – hier droht am Freitag, den 13.12., ein Generalstreik, der unter anderem den Taxi-, Fähr- und Bahnverkehr betrifft. Sollte der Streik wie geplant stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben zu rechnen. Auch hier sollten sich Reisende rechtzeitig über die Situation vor Ort informieren.

