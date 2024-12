Sommer 2025: Neue TUI Kids Clubs von Korfu bis zur Nordsee

„Familien können sich im Sommer auch in beliebten Reisezielen auf einen erschwinglichen Urlaub freuen, denn wir haben in enger Zusammenarbeit mit Hoteliers und Fluggesellschaften attraktive Frühbucherpreise und Kinderermäßigungen verhandelt“, so Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung. TUI baue nicht nur das Angebot bei den eigenen Hotelmarken deutlich aus, sondern nehme auch zahlreiche Bestseller-Hotels im Preiswertsegment neu ins Programm, beispielsweise das TUI Suneo Palm Beach in Monastir in Tunesien.

Erster TUI Kids Club an der Nordsee

Einer der prominentesten Neuzugänge ist der TUI Kids Club Wangerland an der Nordsee mit umfangreichen All-Inclusive-Leistungen. Das Familienresort bietet nicht nur viele Outdoor-Aktivitäten, wie Kletterwald, Fußballgolf, Minigolf, Stand-up-Paddling und Tretbootfahren, sondern auch einen 5.000 Quadratmeter großen Indoor-Spielepark. Auf Korfu eröffnet der neue TUI Kids Club Roda Beach im Nordosten der Insel. Das weitläufige Resort punktet mit schönen Gärten, Pools, Wasserrutschen, Kinderclub und Spa-Bereich.

Das neue TUI Blue Atlantica Aegean Park an der Ostküste auf Rhodos ist ein Paradies für Wasserenthusiasten mit einer großen Poollandschaft und einem modernen Wasserpark für unbeschwerten Badespaß. Große familienfreundlichen Zimmer und ein umfangreiches All-Inclusive-Angebot machen das Viereinhalb-Sterne-Resort zu einer der Top-Adressen für Familien in Griechenland.

Hohe Nachfrage bei Familienzimmern und Wasserparks

„Große Familienzimmer, die Platz für bis zu vier Kindern bieten, werden immer stärker nachgefragt. Urlauber legen großen Wert auf Raum und Komfort, besonders Familien mit mehreren Kindern. Wir bauen unser Angebot mit Familienzimmern und großzügigen Apartments, die auch separate Schlafbereiche bieten, daher kontinuierlich aus“, so Jacobi.

Besonders im Trend liegen auch Hotels mit Wasserparks. „Viele Anbieter investieren in den Ausbau bestehender Wasserparks oder planen sie bei Neubauten gleich direkt mit ein. Insbesondere wenn Kinder in die Entscheidung für den Sommerurlaub mit eingebunden werden, stehen Wasserparks ganz oben auf der Wunschliste und können ein entscheidendes Buchungskriterium sein. Bei unseren Einkaufsteams, die neue Familienhotels scouten, liegt mittlerweile sogar ein besonderer Fokus auf Wasserparks“, erklärt Stefan Baumert, TUI Chief Commercial Officer Markets. TUI erweitert zum Sommer 2025 das Angebot und nimmt unter anderem das neu erbaute Nickelodeon by Rixos in der Türkei ins Programm. Die beliebtesten Destinationen für Hotels mit Wasserparks seien die Türkei, Ägypten, Griechenland und Dubai. Zu den Gästelieblingen zähle der TUI Magic Life Belek mit sieben Pools, zehn Wasserrutschen und einem breiten Wassersportangebot von Wasserski bis Wakeboard.

Spartipps für Familien im Sommer

Die Sicherheit eines festen Budgets bleibe bei Familien auch 2025 im Fokus. Daher seien All-Inclusive-Angebote und Selbstversorger-Unterkünfte bereits jetzt stark nachgefragt. Diese würden Familien die Möglichkeit bieten, die Urlaubskosten im Voraus genau zu kalkulieren, ohne unvorhergesehene Ausgaben. Für Budgetorientierte empfiehlt TUI Deutschland-Chef Jacobi, neben den beliebten All-Inclusive-Zielen Türkei und Ägypten, auch in Bulgarien, Tunesien und Albanien nach passenden Familienhotels zu suchen. TUI habe hier das Angebot zum Sommer weiter ausgebaut. Neu für Selbstversorger sind beispielsweise die modernen Apartments im TUI Time To Smile Kalloudis auf Kos.

Früh buchen bleibe der beste Tipp für günstige Reisen. Hier empfiehlt Jacobi die Frühbucherrabatte mit Ersparnissen von bis zu 40%. In der Regel gebe es die besten Angebote für den Sommerurlaub bis Ende Februar zu entdecken – für alle Reiseziele, egal ob nah oder fern. Wer früh bucht, spare nicht nur, sondern sichere sich auch die besten Zimmer in den Familienhotels. Gerade in Ferienzeiten seien Familienzimmer, beliebte Hotels mit Wasserparks oder direktem Strandzugang zuerst ausgebucht, so TUI weiter. (red)