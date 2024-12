Rhomberg: Individualität für alle Generationen

Ob gemütliche Ferienwohnung oder -haus, ob All-inclusive oder das legendäre Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ auf Korsika: Die Unterkünfte für Familien liegen meist abseits des Trubels und inmitten intakter Natur. Als weiteres Plus gelte die bequeme Anreise: Denn mit dem eigenen Rhomberg-Charter gehe es zumeist ab regionalen Airports nonstop ins Ferienglück – das liege auf Kefalonia, Lefkas, Epirus und Korfu in Griechenland genauso wie auf Menorca, Korsika und in Kalabrien, schreibt Rhomberg Reisen weiter.

Rabatte und Sorglos-Pakete

Da Familien gerade für die Schulferien gerne langfristig planen, seien die begehrten Rundum-Sorglos-Pakete, die zudem Frühbucher-Rabatte und attraktive Kinderpauschalen - Kids bis einschließlich elf Jahre machen schon ab 199 EUR eine Woche Urlaub - beinhalten, bereits buchbar. Wer sich noch bis 31. Dezember für seinen Familienurlaub entscheide, kann bis 30 Tage vor Reiseantritt kostenfrei umbuchen oder für 95 EUR stornieren. (red)