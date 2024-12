TUI Das Reisebüro-Seminarreisen 2024: Neues Konzept, 30 Länder

Next Slide

Auch die TUI-Lehrlinge kamen dieses Jahr nicht zu kurz: Neben den bewährten Learning Days in der Türkei fand eine intensive Lehrabschlussvorbereitung in einer idyllischen Selbstversorgerhütte in der Steiermark statt.

„Diese praxisnahen Erfahrungen, die wir im Rahmen unserer Seminarreisen anbieten, sind unersetzlich für unsere Reisebüromitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Besonders unser neues Konzept für die Seminarreisen wurde von den Agents sehr gut angenommen", erklärt Mathias Dopplinger, Leitung Eigenvertrieb Retail TUI Österreich. Die Seminarreisen und Exklusivtouren würde den Agents ermöglichen, den KundInnen eine besonders authentische Beratung zu bieten, so Dopplinger weiter, der sich auch für das Engagement der Mitarbeitenden während Webinaren, Lerneinheiten und den Seminarreisen dankt.

Create your own trip

TUI hat dieses Jahr ein neues Konzept für Seminarreisen für Agents aus den Eigenbüros auf der Mittelstrecke eingeführt. Mit „Create your own trip“ können die Reisebüromitarbeitenden ihre Wünsche für das Tourprogramm vorab bekanntgeben. Zudem teilen erfahrene KollegInnen ihre Tipps und die „Must Sees“ der Destinationen. Dadurch haben die Reisegruppen die Möglichkeit, eine besonders individuelle Seminarreise zu erleben.

Neben zehn TUI Das Reisebüro Exklusivtouren nahmen zahlreiche Agents auch bei Touren von Veranstalterpartnern und Reedereien der TUI teil. Insgesamt fanden Touren in über 30 Länder statt. Ein besonderes Highlight, so TUI in der Aussendung, sei die Fjordkreuzfahrt und Produkteinführungsfahrt der neuen Mein Schiff 7 gewesen. Zudem hätte der Herbst ganz im Zeichen von Fernreisen gestanden: Die Mitarbeitenden aus den TUI Das Reisebüro-Standorten hatten die Möglichkeit, bei einer exklusiven Tour nach Vietnam und Thailand, sowie nach Sri Lanka und auf die Malediven teilzunehmen. (red)