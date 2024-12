Neues alltoura Club Hotel La Benata

Die weitläufige Anlage im Villagestil besteht aus dreigeschossigen Bungalows, eingebettet in eine großzügige Gartenlandschaft. Das neue alltoura-Club Hotel punktet bei Familien, AktivurlauberInnen und Erholungssuchenden gleichermaßen mit einem umfangreichen All-inclusive-plus-Angebot, einer Poollandschaft und separatem Aquapark mit Wasserrutschen sowie einem Wellnesscenter und Fitnessraum. Die komfortabel ausgestatteten Doppel- und Familienzimmer haben alle Balkon oder Terrasse und verfügen zum Teil zusätzlich über einen eigenen privaten Jacuzzi. Die Familienzimmer sind mit einem separaten Schlafzimmer besonders großzügig gehalten.

Weitere Expansion geplant

Vier À-la-carte-Restaurants sowie Pool-, Snack- und Lobbybars sorgen fast rund um die Uhr für das leibliche Wohl der Gäste. Das alltoura Club Hotel La Benata bietet darüber hinaus ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Sportprogramm sowie eine altersgerechte Kinderbetreuung.

Der Reiseveranstalter alltours plane, in den kommenden Jahren massiv mit seiner Hotel-Eigenmarke zu expandieren, so der Veranstalter in einer Aussendung. Ab der kommenden Sommersaison stehen sieben alltoura Club Hotels in Spanien, Griechenland und der Türkei zur Auswahl. Erst kürzlich wurde das alltoura Club Hotel Akeah Broncemar in Playa del Inglés auf Gran Canaria ins Portfolio aufgenommen. (red)