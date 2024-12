Flughafen Wien präsentiert den Traum vom Fliegen

Das, was im Jahr 1954 mit harter Aufbau- und Pionierarbeit begann, hat den Flughafen Wien bis heute zu einem führenden Drehkreuz Europas und größten Arbeitgeber der Ostregion gemacht. Mehr als 100.000 Passagiere frequentieren täglich die Terminals, pro Tag starten und landen rund 700 Flugzeuge und mehr als 22.000 Menschen arbeiten in 250 Unternehmen am Standort. Unter der künstlerischen Leitung des renommierten Verlegers und Fotografen Lois Lammerhuber und in Zusammenarbeit mit dem Autor Thomas Brezina hat der Wiener Airport mit dem Kunstfotoband „Der Traum vom Fliegen“ eine Momentaufnahme geschaffen.

Ein Tag in Bildern

Der Fotoband „Der Traum vom Fliegen“ umfasst 192 Seiten und ist eine Hommage an die Faszination des Fliegens und den lebendigen Alltag am Flughafen Wien. Die acht international bekannten FotografInnen und Fotografen Hans-Jürgen Burkhard, Martina Draper, Nadja Ferroukhi, Jérôme Gence, Ana María Arévalo Gosen, Ulla Lohmann, Heinz Stephan Tesarek und Lois Lammerhuber selbst haben in einem 24-Stunden-Zeitraum die Abläufe und Momente am Flughafen Wien festgehalten. Die Aufnahmen zeigen sowohl den nie schlafenden Flughafenbetrieb als auch stille und emotionale Augenblicke. Der Bildband lädt LeserInnen dazu ein, den Flughafen Wien aus neuen Perspektiven zu entdecken und auch hinter die Kulissen eines 24/7-Betriebs zu blicken.

Chronik über 70 Jahre

Als Ergänzung liegt dem Bildband eine ausführliche Chronologie bei, die die 70-jährige Geschichte des Flughafen Wien detailliert beleuchtet. Diese Dokumentation umfasst sowohl historische Bildaufnahmen als auch informative Textbeiträge, die die Entwicklung des Flughafens von seinen Anfängen im Jahr 1954 bis zur heutigen Drehscheibe mit über 80 Airlines und rund 200 Destinationen beschreiben.

Das Buch ist ab sofort beim Flughafen Wien, bei Edition Lammerhuber und im Buchhandel zum Preis von 39 EUR erhältlich. Die feierliche Präsentation am 2. Dezember 2024 im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek mit über 120 Gästen statt. (red)