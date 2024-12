FH Innsbruck: Zwei Erstflüge am 1. Adventssonntag

Marco Pernetta, Geschäftsführer des Flughafens Innsbruck, beschreibt die beiden Erstflüge als Besonderheit: „Dass wir innerhalb weniger Stunden gleich zwei Erstflüge bei uns begrüßen dürfen, geschieht wirklich nicht alle Tage. Zudem freue ich mich außerordentlich, dass wir seit heute an zwei neue wichtige Drehkreuze angebunden sind.“ „Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit den neuen Airlinepartnern Iberia und LOT Polish Airlines über die Wintersaison 2024/25 gefestigt wird und sich in Zukunft auch die Möglichkeit ergibt, diese Kooperationen auszubauen“, führt Pernetta aus.

Erstflug 1: Madrid

Die neue Direktverbindung findet über die Wintersaison bis inklusive 26. März 2025 jeweils mittwochs und sonntags mit einem Airbus A320neo statt und bindet den Flughafen Innsbruck an das Iberia-Drehkreuz Madrid an, das besonders für den nord- und südamerikanischen Raum ein bedeutender Umsteigeflughafen ist. Die Fluglinie Iberia ist Mitglied der Luftfahrtallianz oneworld und Teil der International Airline Group (IAG), zu der unter anderem auch British Airways gehört. Eine Kombination von Iberia und British Airways-Flügen macht daher viele Flugverbindungen zusätzlich möglich. Spanische Gäste, die wiederum nach Tirol kommen wollen, haben in dieser Wintersaison nun zwei attraktive wöchentliche Flugverbindungen. Iberia`s Sales Manager Europe, Carmen Giraud, unterlegt die Bedeutung der neuen Strecke mit Zahlen: „Die Eröffnung einer neuen Strecke ist wirklich aufregend. Innsbruck wird heute unser drittes Ziel in Österreich und das 143. für die Fluggesellschaft. Von heute an bis zum 26. März bieten wir zwei Frequenzen pro Woche an, das macht in dieser Wintersaison rund 11.500 Sitze aus.“

Erstflug 2: Warschau

Das Star Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines verbindet Innsbruck bis inklusive 30. März 2025 mit der polnischen Hauptstadt Warschau. Die polnischen Gäste, die ihren Winterurlaub in Tirol verbringen wollen, haben somit nun auch die Möglichkeit, nonstop nach Innsbruck zu fliegen. Immerhin ist Polen für Tirol unter den Top 10 Herkunftsmärkten. Zugleich bekommen Tirolerinnen und Tiroler mit der neuen Flugverbindung die Möglichkeit, sich Warschau anzusehen oder über Warschau in das weltweite Streckennetz der LOT Polish Airlines umzusteigen.

Advent bringt noch mehr Flüge nach Innsbruck

Austrian Airlines nehmen am Samstag, den 07. Dezember, ebenfalls eine Direktverbindung nach Warschau auf und vergrößern damit das Flugangebot aus / nach Polen. Zudem bieten Austrian Airlines ab 21. Dezember Brüssel neu immer samstags an.

Eurowings stockt mit 16. Dezember (immer montags) die Direktverbindung nach Hamburg auf nun mehr fünf wöchentliche Verbindungen auf.

EasyJet nimmt ab 15. Dezember neu jeweils sonntags die britische Stadt Birmingham in ihr Flugprogramm ab Innsbruck auf.

Der gesamte Flugplan ab Innsbruck: www.innsbruck-airport.com/passagiere-besucher/fliegen/flugplan/ (red)